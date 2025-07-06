Зеленський подякував ВМС України за оборону та перемоги

Президент Зеленський привітав військових моряків зі святом
У День Військово-Морських Сил Президент Володимир Зеленський подякував українським морякам за мужність і рішучість. Він нагадав про знищення російського крейсера "Москва", визволення Зміїного й оборону Одеси. Глава держави підкреслив, що воїни ВМС — невіддільна частина нашої перемоги.
Привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ з'явилося в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського у неділю, 6 липня.
Привітання Зеленського з Днем ВМС ЗСУ
Володимир Зеленський звернувся до українських моряків зі словами вдячності та гордості.
"Наші воїни Військово-Морських Сил тримають оборону на воді, суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки нашої держави", — написав глава держави.
Він відзначив ключові перемоги флоту, зокрема знищення флагмана Чорноморського флоту РФ.
"Російського десанту не було й не буде в Одесі. "Москва" пішла на дно. Острів Зміїний — під контролем України. Це не просто символи — це реальні кроки до нашої перемоги", — зазначив глава держави.
Знищення Чорноморського флоту РФ
Зеленський нагадав, що українські ВМС знищили та пошкодили 28 російських кораблів і один підводний човен, а також підтримують стабільну роботу "зернового коридору", завдяки якому забезпечується продовольча безпека світу.
"Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели: Україна здатна й буде захищати свої інтереси", — підкреслив президент.
Нагадаємо, українські військові зафіксували ворожі кораблі з "Калібрами" у Чорному та Середземному морях. Також ми писали, що росіяни здійснили атаку на Миколаїв.
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