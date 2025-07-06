Зеленський подякував ВМС України за оборону та перемоги

Президент України Володимир Зеленський привітав військових моряків. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У День Військово-Морських Сил Президент Володимир Зеленський подякував українським морякам за мужність і рішучість. Він нагадав про знищення російського крейсера "Москва", визволення Зміїного й оборону Одеси. Глава держави підкреслив, що воїни ВМС — невіддільна частина нашої перемоги.

Привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ з'явилося в офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського у неділю, 6 липня.

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Привітання з Днем Військово-Морських Сил ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Привітання Зеленського з Днем ВМС ЗСУ

Володимир Зеленський звернувся до українських моряків зі словами вдячності та гордості.

"Наші воїни Військово-Морських Сил тримають оборону на воді, суші, прикривають небо й роблять усе для безпеки нашої держави", — написав глава держави.

Він відзначив ключові перемоги флоту, зокрема знищення флагмана Чорноморського флоту РФ.

"Російського десанту не було й не буде в Одесі. "Москва" пішла на дно. Острів Зміїний — під контролем України. Це не просто символи — це реальні кроки до нашої перемоги", — зазначив глава держави.

Військові охороняють море. Фото: ВМС ЗС України

Військові на катері. Фото: ВМС ЗС України

Військовий знищує ворожі цілі. Фото: ВМС ЗС України

Знищення Чорноморського флоту РФ

Зеленський нагадав, що українські ВМС знищили та пошкодили 28 російських кораблів і один підводний човен, а також підтримують стабільну роботу "зернового коридору", завдяки якому забезпечується продовольча безпека світу.

"Разом зі всіма нашими Силами оборони воїни ВМС довели: Україна здатна й буде захищати свої інтереси", — підкреслив президент.

Військові катера. Фото: ВМС ЗС України

Висадка десанту. Фото: ВМС ЗС України

Військові патрулюють морську акваторію. Фото: ВМС ЗС України

Нагадаємо, українські військові зафіксували ворожі кораблі з "Калібрами" у Чорному та Середземному морях. Також ми писали, що росіяни здійснили атаку на Миколаїв.