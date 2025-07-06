Зеленский поблагодарил ВМС Украины за оборону и победы

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военных моряков. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В День Военно-Морских Сил Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских моряков за мужество и решительность. Он напомнил об уничтожении российского крейсера "Москва", освобождении Змеиного и обороне Одессы. Глава государства подчеркнул, что воины ВМС — неотъемлемая часть нашей победы.

Поздравление с Днем Военно-Морских Сил ВСУ появилось в официальном Telegram-канале Владимира Зеленского в воскресенье, 6 июля.

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Поздравление с Днем Военно-Морских Сил ВСУ. Фото: скриншот из Telegram

Поздравление Зеленского с Днем ВМС ВСУ

Владимир Зеленский обратился к украинским морякам со словами благодарности и гордости.

"Наши воины Военно-Морских Сил держат оборону на воде, суше, прикрывают небо и делают все для безопасности нашего государства", — написал глава государства.

Он отметил ключевые победы флота, в частности уничтожение флагмана Черноморского флота РФ.

"Российского десанта не было и не будет в Одессе. "Москва" пошла на дно. Остров Змеиный — под контролем Украины. Это не просто символы — это реальные шаги к нашей победе", — отметил глава государства.

Военные охраняют море. Фото: ВМС ВС Украины

Военные на катере. Фото: ВМС ВС Украины

Военный уничтожает вражеские цели. Фото: ВМС ВС Украины

Уничтожение Черноморского флота РФ

Зеленский напомнил, что украинские ВМС уничтожили и повредили 28 российских кораблей и одну подводную лодку, а также поддерживают стабильную работу "зернового коридора", благодаря которому обеспечивается продовольственная безопасность мира.

"Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали: Украина способна и будет защищать свои интересы", — подчеркнул президент.

Военные катера. Фото: ВМС ВС Украины

Высадка десанта. Фото: ВМС ВС Украины

Военные патрулируют морскую акваторию. Фото: ВМС ВС Украины

Напомним, украинские военные зафиксировали вражеские корабли с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях. Также мы писали, что россияне совершили атаку на Николаев.