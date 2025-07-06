Ракетоносії РФ у Чорному морі 6 липня — дані ВМС

Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Вранці 6 липня українські військові зафіксували ворожі кораблі з "Калібрами" у Чорному та Середземному морях. Загалом на позиціях три ракетоносії — з потенційним залпом до 12 ракет.

Про це у неділю, 6 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів у Чорному морі

У Чорному морі перебувають два ворожі кораблі, обидва — носії крилатих ракет "Калібр". Сумарно вони можуть випустити до 8 ракет. Ще один ракетоносій зафіксовано в Середземному морі — він має залп до 4 "Калібрів".

В Азовському морі російських бойових кораблів наразі не виявлено.

Рух морем не зупиняється

Також за минулу добу Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли 7 суден, з них 4 продовжили рух до Босфору. У зворотному напрямку, до Азовського моря, зайшли ще 4 судна.

Водночас Росія продовжує порушувати міжнародну Конвенцію SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації суден. Це створює загрозу для цивільного судноплавства та ускладнює контроль за рухом флоту.

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі завдали по Харківщині удари дронами, постраждало немовля. Також загарбники обстріляли Київщину та Запоріжжя.