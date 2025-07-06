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Главная Одесса Россияне вывели ракетоносители в Черное море — угроза удара

Россияне вывели ракетоносители в Черное море — угроза удара

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 09:15
Ракетоносители РФ в Черном море 6 июля - данные ВМС
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

Утром 6 июля украинские военные зафиксировали вражеские корабли с "Калибрами" в Черном и Средиземном морях. Всего на позициях три ракетоносителя — с потенциальным залпом до 12 ракет.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько кораблей в Черном море

В Черном море находятся два вражеских корабля, оба — носители крылатых ракет "Калибр". Суммарно они могут выпустить до 8 ракет. Еще один ракетоноситель зафиксирован в Средиземном море — он имеет залп до 4 "Калибров".

В Азовском море российских боевых кораблей пока не обнаружено.

Движение по морю не останавливается

Также за минувшие сутки Керченский пролив в направлении Черного моря прошли 7 судов, из них 4 продолжили движение в Босфор. В обратном направлении, в Азовское море, зашли еще 4 судна.

В то же время Россия продолжает нарушать международную Конвенцию SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации судов. Это создает угрозу для гражданского судоходства и затрудняет контроль за движением флота.

Напомним, российские оккупанты этой ночью нанесли по Харьковщине удары дронами, пострадал младенец. Также захватчики обстреляли Киевскую область и Запорожье.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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