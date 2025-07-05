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Головна Одеса Російські ракетоносії на рейді — яка ситуація у Чорному морі

Російські ракетоносії на рейді — яка ситуація у Чорному морі

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 10:49
Ворожі кораблі у Чорному морі: ситуація на ранок 5 липня
Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок 5 липня ворожих кораблів поблизу українських берегів немає. Але дві одиниці залишаються в Середземному морі, зокрема ракетоносій. Його пуски можуть стати загрозою для всієї південної акваторії.

Про це у суботу, 5 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Російські ракетоносії у морях

 У Чорному та Азовському морях ситуація залишається стабільною — жодного ворожого корабля в акваторії не зафіксовано. Водночас у Середземному морі перебувають два російські кораблі, один з яких озброєний крилатими ракетами "Калібр". За даними військових, загальний залп цього носія може становити до чотирьох ракет.

Рух суден Керченською протокою

Рух суден Керченською протокою продовжується. За минулу добу в напрямку Чорного моря пройшли чотири судна, з яких три — у бік Босфору. У зворотному напрямку, до Азовського моря, — дев’ять суден, з них чотири рухалися з Босфору.

Українські військові наголошують, що Росія системно порушує норми міжнародного морського права, зокрема Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS). Окупаційні судна вимикають системи автоматичної ідентифікації, що робить їх невидимими для цивільного морського моніторингу. Це не лише порушення міжнародних норм, а й загроза безпеці судноплавства в регіоні.

Нагадаємо, ми показували, як українці зустрічали звільнених з російського полону захисників. А також повідомляли, в яких з областей цьогоріч найчастіше лунали звуки повітряної тривоги.  

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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