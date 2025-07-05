Вражеские корабли в Черном море: ситуация на утро 5 июля

Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 5 июля вражеских кораблей вблизи украинских берегов нет. Но две единицы остаются в Средиземном море, в частности ракетоноситель. Его пуски могут стать угрозой для всей южной акватории.

Об этом в субботу, 5 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Реклама

Читайте также:

Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Российские ракетоносители в морях

В Черном и Азовском морях ситуация остается стабильной — ни одного вражеского корабля в акватории не зафиксировано. В то же время в Средиземном море находятся два российских корабля, один из которых вооружен крылатыми ракетами "Калибр". По данным военных, общий залп этого носителя может составлять до четырех ракет.

Движение судов по Керченскому проливу

Движение судов по Керченскому проливу продолжается. За минувшие сутки в направлении Черного моря прошли четыре судна, из которых три — в сторону Босфора. В обратном направлении, к Азовскому морю, — девять судов, из них четыре двигались из Босфора.

Украинские военные отмечают, что Россия системно нарушает нормы международного морского права, в частности Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS). Оккупационные суда выключают системы автоматической идентификации, что делает их невидимыми для гражданского морского мониторинга. Это не только нарушение международных норм, но и угроза безопасности судоходства в регионе.

Напомним, мы показывали, как украинцы встречали освобожденных из российского плена защитников. А также сообщали, в каких из областей в этом году чаще всего звучали звуки воздушной тревоги.