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Ракетоносіїв у Чорному морі більше немає — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 09:50
Ситуація у Чорному морі на 29 червня 2025
Бойові кораблі РФ на рейді. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ключові моменти Скільки ракетоносіїв на чергуванні Прохід Керченською протокою

Станом на ранок, 29 червня, після нічного обстрілу у тому числі й "Калібрами", Росія тимчасово завела всі ракетоносії з Чорного моря у пункти базування. Окрім цього, РФ продовжує використовувати судноплавство для власних цілей, нехтуючи міжнародними нормами.

Про це у неділю, 30 червня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Скільки ракетоносіїв на чергуванні

За їхніми даними у Чорному та Азовському морях ворожих кораблів немає. Але на цьому добрі новини не закінчуються — у Середземному морі перебувають лише два російських кораблі, і жоден з них не несе крилатих ракет "Калібр".

Прохід Керченською протокою

Однак Росія не припиняє використовувати цивільне судноплавство у своїх інтересах. За останню добу через Керченську протоку у напрямку Чорного моря пройшли 12 суден, з яких 9 попрямували до Босфору. У зворотному напрямку — в Азовське море — зайшло 6 суден, 4 з них також прибули з боку Босфору. 

Крім того, Росія продовжує порушувати міжнародні правила мореплавства — зокрема Конвенцію SOLAS 1974 року. Ворожі судна вимикають автоматичні системи ідентифікації, фактично стаючи "невидимками" для міжнародного моніторингу. Це загрожує не лише безпеці судноплавства, а й цивільному флоту в регіоні.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали удару по приміщенню одного з підприємств в Запоріжжі. Також ми писали, що окупанти здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, а саме — Кременчуцький район. 

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси загроза кораблів ракетоносій
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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