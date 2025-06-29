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Главная Одесса Ракетоносителей в Черном море больше нет — в чем причина

Ракетоносителей в Черном море больше нет — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2025 09:50
Ситуация в Черном море на 29 июня 2025 года
Боевые корабли РФ на рейде. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Сколько ракетоносителей на дежурстве Проход через Керченский пролив

По состоянию на утро, 29 июня, после ночного обстрела, в том числе и "Калибрами", Россия временно завела все ракетоносители из Черного моря в пункты базирования. Кроме этого, РФ продолжает использовать судоходство для собственных целей, пренебрегая международными нормами.

Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Сколько ракетоносителей на дежурстве

По их данным в Черном и Азовском морях вражеских кораблей нет. Но на этом хорошие новости не заканчиваются — в Средиземном море находятся только два российских корабля, и ни один из них не несет крылатых ракет "Калибр".

Проход через Керченский пролив

Однако Россия не прекращает использовать гражданское судоходство в своих интересах. За последние сутки через Керченский пролив в направлении Черного моря прошли 12 судов, из которых 9 направились в Босфор. В обратном направлении — в Азовское море — зашло 6 судов, 4 из них также прибыли со стороны Босфора.

Кроме того, Россия продолжает нарушать международные правила мореплавания — в частности Конвенцию SOLAS 1974 года. Вражеские суда выключают автоматические системы идентификации, фактически становясь "невидимками" для международного мониторинга. Это угрожает не только безопасности судоходства, но и гражданскому флоту в регионе.

Напомним, ночью россияне нанесли удар по помещению одного из предприятий в Запорожье. Также мы писали, что оккупанты совершили комбинированную атаку на Полтавскую область, а именно — Кременчугский район.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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