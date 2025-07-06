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Головна Одеса В центрі Одеси розгорнули рекордний прапор — фото, відео

В центрі Одеси розгорнули рекордний прапор — фото, відео

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 10:46
Найбільший прапор ВМС ЗСУ розгорнули в Одесі
В Одесі розгорнули найбільший прапор Військово-Морських Сил. Фото: ВМС ЗСУ

У День Військово-Морських Сил в Одесі встановили національний рекорд. Курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор Військово-Морських Сил ЗСУ — полотнище площею понад 690 квадратних метрів.

Про це у неділю, 6 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Рекордний прапор ВМС ЗСУ розгорнуто в Одесі

Курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший в Україні прапор Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Потьомкінських сходах. Його довжина — 35 метрів, а ширина — 19,8 метра.

В центрі Одеси розгорнули найбільший прапор ВМС України — фото - фото 1
На Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор. Фото: ВМС ЗСУ

Подію приурочили до Дня ВМС ЗСУ. Рекорд зафіксували офіційні представники Національного реєстру рекордів України. Прапор, що став рекордним, не лише вражає розмірами, а й має глибоке символічне значення.

"Наш прапор — символ хоробрості, незламності та відданості своєму народові. Під ним прапором здобуто вже чимало перемог", — написали військові моряки. 

В центрі Одеси розгорнули найбільший прапор ВМС України — фото - фото 2
Спеціалісти роблять заміри прапора. Фото: ВМС ЗСУ
В центрі Одеси розгорнули найбільший прапор ВМС України — фото - фото 3
Фахівці фіксують рекорд. Фото: ВМС ЗСУ
В центрі Одеси розгорнули найбільший прапор ВМС України — фото - фото 4
Сертифікат рекорду. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня росіяни дронами атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Окрім цього, через атаку дронів є троє постраждалих на Київщині.

Одеса ЗСУ ВМС Чорне море прапор Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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