Найбільший прапор ВМС ЗСУ розгорнули в Одесі

В Одесі розгорнули найбільший прапор Військово-Морських Сил. Фото: ВМС ЗСУ

У День Військово-Морських Сил в Одесі встановили національний рекорд. Курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор Військово-Морських Сил ЗСУ — полотнище площею понад 690 квадратних метрів.

Про це у неділю, 6 липня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший в Україні прапор Військово-Морських Сил Збройних Сил України на Потьомкінських сходах. Його довжина — 35 метрів, а ширина — 19,8 метра.

На Потьомкінських сходах розгорнули найбільший прапор. Фото: ВМС ЗСУ

Подію приурочили до Дня ВМС ЗСУ. Рекорд зафіксували офіційні представники Національного реєстру рекордів України. Прапор, що став рекордним, не лише вражає розмірами, а й має глибоке символічне значення.

"Наш прапор — символ хоробрості, незламності та відданості своєму народові. Під ним прапором здобуто вже чимало перемог", — написали військові моряки.

Спеціалісти роблять заміри прапора. Фото: ВМС ЗСУ

Фахівці фіксують рекорд. Фото: ВМС ЗСУ

Сертифікат рекорду. Фото: ВМС ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня росіяни дронами атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Окрім цього, через атаку дронів є троє постраждалих на Київщині.