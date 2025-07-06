Самый большой флаг ВМС ВСУ развернули в Одессе

В Одессе развернули самый большой флаг Военно-Морских Сил. Фото: ВМС ВСУ

В День Военно-Морских Сил в Одессе установили национальный рекорд. Курсанты и лицеисты развернули самый большой флаг Военно-Морских Сил ВСУ — полотнище площадью более 690 квадратных метров.

Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Курсанты и лицеисты развернули самый большой в Украине флаг Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины на Потемкинской лестнице. Его длина — 35 метров, а ширина — 19,8 метра.

На Потемкинской лестнице развернули самый большой флаг. Фото: ВМС ВСУ

Событие приурочили ко Дню ВМС ВСУ. Рекорд зафиксировали официальные представители Национального реестра рекордов Украины. Флаг, ставший рекордным, не только поражает размерами, но и имеет глубокое символическое значение.

"Наш флаг - символ храбрости, несокрушимости и преданности своему народу. Под ним флагом одержано уже немало побед", — написали военные моряки.

Специалисты делают замеры флага. Фото: ВМС ВСУ

Специалисты фиксируют рекорд. Фото: ВМС ВСУ

Сертификат рекорда. Фото: ВМС ВСУ

Напомним, в ночь на 6 июля россияне дронами атаковали портовую инфраструктуру Николаева. Кроме этого, из-за атаки дронов есть трое пострадавших в Киевской области.