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Головна Одеса Плетенчук розповів, як змінилися ВМС України за роки війни

Плетенчук розповів, як змінилися ВМС України за роки війни

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 13:00
Як змінилися ВМС України за роки великої війни
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

За роки повномасштабного вторгнення Військово-Морські Сили України зазнали кардинальних змін. В умовах постійної загрози з моря їм вдалося не лише встояти, а й посилитися. Створено нові підрозділи, впроваджено сучасне озброєння, і тепер ВМС — це вже не просто частина ЗСУ, а повноцінна сила, яка захищає Україну з води, суші й неба.

Про це у неділю, 6 липня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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ВМС ЗСУ стали прикладом стрімкого розвитку

За його словами, попри втрату частини корабельного складу й постійні атаки з моря, Військово-Морські Сили України стали прикладом стрімкого розвитку під час великої війни. 

"Незважаючи на ті умови, в яких ми опинилися через повномасштабну агресію РФ, розвиток у ВМС все одно є — і доволі серйозний", — сказав Плетенчук.

Створення річкової флотилії

Дмитро Плетенчук каже, що одним з перших кроків стало створення корпусу морської піхоти за зразком провідних армій світу. Це дало змогу підрозділам діяти автономно й ефективно на різних ділянках фронту. ВМС також "з нуля" створили річкову флотилію — потужну структуру, яка відповідає не лише за безпеку на воді, а й за протиповітряну оборону в регіонах, куди ворожі дрони намагаються прорватись через гирло Дніпра.

"Це окремі бригади безпілотних систем, які виконують завдання в морі. Створено авіаційні підрозділи, що першими серед ЗСУ опанували іноземні гелікоптери", — додав речник.

Безпека зернового коридору

Також, за його словами, діє берегова ракетно-артилерійська система з комплексами "Нептун", що відіграли ключову роль у розгортанні морського експорту. За словами Плетенчука, це критично важливо для економіки країни, адже 90 відсотків українського експорту й імпорту завжди проходили морем.

Окремо він згадав і про протимінний дивізіон, який зараз проходить навчання у Великій Британії, а також екіпажі нових фрегатів та корветів, які вже готуються до тривалих місій у морі.

"Наш шлях — це розвиток повноцінних військово-морських сил. Наш інтерес у морі України перебільшити неможливо", — підкреслив Плетенчук.

Він нагадав слова командувача ВМС віцеадмірала Олексія Неїжпапи, що Україна має стати морською державою.

"Наша мета — бути морською державою, а не просто країною біля моря. І ми все для цього робимо", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Нагадаємо, в Одесі розгорнули найбільший прапор Військово-Морських Сил ЗСУ — полотнище площею понад 690 квадратних метрів. Також ми повідомляли, що зараз у Чорному морі чергують споряджені російські ракетоносії.

Одеса ЗСУ ВМС Чорне море Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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