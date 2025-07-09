Мешканець Одещини здавав позиції ЗСУ у чат-рулетці

Підозрюваний після затримання. Фото: СБУ

Мешканець Одещини у чат-рулетці озвучив місця розташування позицій військових ЗСУ та опублікував відео розмови на відеохостингу. Чоловіка розшукали, відкрили кримінальну справу, а суд прирік його до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

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Подробиці справи

Мешканець Одещини 55 років під час спілкування у чат-рулетках озвучував координати дислокації українських підрозділів та військової техніки, а також деталі облаштування блокпостів. Одну з таких розмов він згодом опублікував на відеохостингу, не враховуючи, що поширення подібної інформації в умовах воєнного стану є кримінальним правопорушенням. У результаті кіберфахівці СБУ встановили місцезнаходження підозрюваного та затримали його.

Що вирішив суд на Одещині

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану). Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканців Одещини, які здавали локації ЗСУ спецслужбам РФ. А також про затримання агента ФСБ з Миколаївщини.