Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Зливав позиції ЗСУ у чат-рулетці — як покарали мешканця Одещини

Зливав позиції ЗСУ у чат-рулетці — як покарали мешканця Одещини

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 11:50
Мешканець Одещини здавав позиції ЗСУ у чат-рулетці
Підозрюваний після затримання. Фото: СБУ

Мешканець Одещини у чат-рулетці озвучив місця розташування позицій військових ЗСУ та опублікував відео розмови на відеохостингу. Чоловіка розшукали, відкрили кримінальну справу, а суд прирік його до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Управління СБ України в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Мешканець Одещини 55 років під час спілкування у чат-рулетках озвучував координати дислокації українських підрозділів та військової техніки, а також деталі облаштування блокпостів. Одну з таких розмов він згодом опублікував на відеохостингу, не враховуючи, що поширення подібної інформації в умовах воєнного стану є кримінальним правопорушенням. У результаті  кіберфахівці СБУ  встановили  місцезнаходження підозрюваного та затримали його.

Що вирішив суд на Одещині

Суд визнав фігуранта винним за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення чи розташування Збройних сил України в умовах воєнного стану). Його засуджено до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканців Одещини, які здавали локації ЗСУ спецслужбам РФ. А також про затримання агента ФСБ з Миколаївщини.

СБУ Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації