Житель Одесской области сдавал позиции ВСУ в чат-рулетке

Сливал позиции ВСУ в чат-рулетке — как наказали жителя Одесчины
Житель Одесской области в чат-рулетке озвучил места расположения позиций военных ВСУ и опубликовал видео разговора на видеохостинге. Мужчину разыскали, открыли уголовное дело, а суд приговорил его к 5 годам заключения.
Об этом сообщает Управление СБ Украины в Одесской области.
Подробности дела
Житель Одесской области 55 лет во время общения в чат-рулетках озвучивал координаты дислокации украинских подразделений и военной техники, а также детали обустройства блокпостов. Один из таких разговоров он впоследствии опубликовал на видеохостинге, не учитывая, что распространение подобной информации в условиях военного положения является уголовным правонарушением. В результате киберспециалисты СБУ установили местонахождения подозреваемого и задержали его.
Что решил суд в Одесской области
Суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или расположении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения). Он приговорен к 5 годам лишения свободы.
Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которые сдавали локации ВСУ спецслужбам РФ. А также о задержании агента ФСБ из Николаевской области.
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