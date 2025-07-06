Одесит отримав 5 років за публікацію відео з позиціями ЗСУ

Суддівський молоток. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі суд визнав винним чоловіка, який під час розмови в онлайн-чаті передав дані про розташування українських військових. Після цього він опублікував відео на YouTube.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Зливав позиції ЗСУ

Як встановив суд, у жовтні 2024 року чоловік під'єднався до онлайн-сервісу Chatroulette, де почав розмову з блогером. Під час чату він розповів про розташування блокпоста №25 та військових на території заводу в Одесі. Він записав цю розмову та згодом виклав два відео на власному YouTube-каналі. Один ролик тривав майже 7 хвилин, інший — понад 5.

Слідство довело, що ці записи дозволяли чітко ідентифікувати позиції військових, що підпадає під кримінальну статтю — поширення забороненої інформації в умовах воєнного стану. Особливо небезпечною ситуацію зробило те, що дані могли бути використані ворогом.

Яке покарання за публікацію даних про ЗСУ

На суді чоловік визнав провину та заявив, що не усвідомлював серйозності наслідків. Він пояснив, що діяв без наміру зашкодити, користувався телефоном Samsung, який пізніше у нього викрали. Заяву про крадіжку він не подавав. Розповів, що перебував тоді з дружиною та знайомим, коли записав відео, але не може пояснити, навіщо його виклав.

Суд розцінив дії обвинуваченого як злочин проти державної безпеки та призначив йому покарання у 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Львівській області чоловік повідомляв у Viber про патрулі та пости ТЦК. Також ми писали, що у Рівному чоловік повідомляв учасників закритого Telegram-каналу про місцеперебування представників ТЦК на вулицях міста.