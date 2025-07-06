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Главная Одесса Одессит сливал позиции ВСУ и отправился в тюрьму

Одессит сливал позиции ВСУ и отправился в тюрьму

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 16:13
Одессит получил 5 лет за публикацию видео с позициями ВСУ
Судейский молоток. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе суд признал виновным мужчину, который во время разговора в онлайн-чате передал данные о расположении украинских военных. После этого он опубликовал видео на YouTube.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Сливал позиции ВСУ

Как установил суд, в октябре 2024 года мужчина подключился к онлайн-сервису Chatroulette, где начал разговор с блогером. Во время чата он рассказал о расположении блокпоста №25 и военных на территории завода в Одессе. Он записал этот разговор и впоследствии выложил два видео на собственном YouTube-канале. Один ролик длился почти 7 минут, другой — более 5.

Следствие доказало, что эти записи позволяли четко идентифицировать позиции военных, что подпадает под уголовную статью — распространение запрещенной информации в условиях военного положения. Особенно опасной ситуацию сделало то, что данные могли быть использованы врагом.

Какое наказание за публикацию данных о ВСУ

На суде мужчина признал вину и заявил, что не осознавал серьезности последствий. Он пояснил, что действовал без намерения навредить, пользовался телефоном Samsung, который позже у него похитили. Заявление о краже он не подавал. Рассказал, что находился тогда с женой и знакомым, когда записал видео, но не может объяснить, зачем его выложил.

Суд расценил действия обвиняемого как преступление против государственной безопасности и назначил ему наказание в 5 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области мужчина сообщал в Viber о патрулях и постах ТЦК. Также мы писали, что в Ровно мужчина сообщал участникам закрытого Telegram-канала о местонахождении представителей ТЦК на улицах города.

Одесса суд ВСУ Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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