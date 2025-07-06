Солдат з Одещини незаконно рубав дерева — вирок суду

Чоловік рубає дрова. Фото ілюстративне: freepik

Військовослужбовець з Одещини незаконно зрубав два дуби в лісосмузі. Його впіймали та суд призначив покарання — півтора року пробаційного нагляду. Також чоловік мусить компенсувати завдані збитки.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий рубав ліс

Відомо, що солдат — уродженець смт Любашівка. У вересні 2024 року він самовільно вирушив до лісосмуги поблизу села Левадівка, що на Березівщині, і за допомогою бензопили зрубав два дуби. Чоловік пояснив, що зробив це для власних потреб.

Втім, деревина виявилася дорогою: шкода державі, за підрахунками експертів, склала 55 635 гривень. Обвинувачений визнав свою провину повністю, щиро розкаявся й погодився відшкодувати завдані збитки.

Яке покарання за вирубку дубів

За рішенням суду, чоловік перебуватиме під пробаційним наглядом протягом 1 року та 6 місяців. Якщо не порушуватиме умов, уникне в'язниці. Також суд зобов’язав чоловіка сплатити понад 11 тисяч гривень за проведення інженерно-екологічної експертизи.

Крім того, суд постановив конфіскувати інструмент злочину — бензопилу та легковий причіп, яким вивозили деревину. Саму ж деревину — зрубані дуби — також забрали у власність держави.

Нагадаємо, у Харкові засудили військовослужбовця за зберігання психотропних речовин та завдання тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Також ми писали, що акушерка у Львові під час сварки побила колегу медінструментами.