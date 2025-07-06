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Главная Одесса На Одесчине военный незаконно срубил дубы — какой приговор

На Одесчине военный незаконно срубил дубы — какой приговор

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 01:33
Солдат из Одесской области незаконно рубил деревья - приговор суда
Мужчина рубит дрова. Фото иллюстративное: freepik

Военнослужащий из Одесской области незаконно срубил два дуба в лесополосе. Его поймали и суд назначил наказание — полтора года пробационного надзора. Также мужчина должен компенсировать нанесенный ущерб.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Известно, что солдат — уроженец пгт Любашевка. В сентябре 2024 года он самовольно отправился в лесополосу вблизи села Левадовка, что на Березовщине, и с помощью бензопилы срубил два дуба. Мужчина объяснил, что сделал это для собственных нужд.

Впрочем, древесина оказалась дорогой: ущерб государству, по подсчетам экспертов, составил 55 635 гривен. Обвиняемый признал свою вину полностью, искренне раскаялся и согласился возместить нанесенный ущерб.

Какое наказание за вырубку дубов

По решению суда, мужчина будет находиться под пробационным надзором в течение 1 года и 6 месяцев. Если не будет нарушать условий, избежит тюрьмы. Также суд обязал мужчину оплатить более 11 тысяч гривен за проведение инженерно-экологической экспертизы.

Кроме того, суд постановил конфисковать инструмент преступления — бензопилу и легковой прицеп, которым вывозили древесину. Саму же древесину — срубленные дубы — также забрали в собственность государства.

Напомним, в Харькове осудили военнослужащего за хранение психотропных веществ и нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти человека. Также мы писали, что акушерка во Львове во время ссоры избила коллегу мединструментами.

Одесса Одесская область военные Новости Одессы дрова судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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