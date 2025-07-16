Разминирование Черного моря - сколько лет уйдет и куда плывут мины

Осторожно, мины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мины из Черного моря могут добираться до берегов Румынии, Болгарии и Турции. А на разминирование акватории после войны могут понадобиться десятилетия.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире Ранок.LIVE.

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Мины крепятся специальным тросом, чтобы они не дрейфовали, однако нередко их отрывает штормами. После этого взрывоопасные предметы плывут по побережью моря — от Николаевщины до Одесской области. А дальше они могут добраться даже до берегов Румынии, Болгарии и Турции. Такие прецеденты уже были.

"Мина имеет мозитивную плавучесть, поэтому она начинает дрейфовать. И дрейфует она сначала вдоль всего нашего побережья, от Николаевщины до Одесской области. А дальше уже Румыния, Болгария и даже Босфор. И там их видели и обезвреживали", — говорит спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Дмитрий Плетенчук также добавил, что полная очистка акваторий Черного и Азовского морей может занять 3-5 лет, а отдельные работы — даже десятилетия.

Напомним, недавно мы писали об угрозе от мин на Николаевщине. А также о тренировках по разминированию моря на международных учениях.