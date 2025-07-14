Румыния хочет приобрести порт Джурджулешты возле Одесской области у частной компании

Порт Джурджулешты. Фото иллюстративное: ukragroconsult

Румыния планирует выкупить свободный международный порт Джурджулешты у частной компании Danube Logistics SRL. Кроме того, государство намерено инвестировать 24 миллиона евро в модернизацию этого предприятия.

Об этом сообщают журналисты издания "Europa Liberă Moldova".

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Совет по вопросам экспертизы инвестиций, одобрил запрос Национальной румынской компании "Администрация морских портов" с на приобретение 100% капитала Danube Logistics SRL. Это предприятие является действующим оператором Международного свободного порта Джурджулешты на границе с Одесской областью.

Румыния намерена инвестировать более 24 миллионов евро в модернизацию порта. План включает строительство терминалов с пандусами и контейнерами, обновление железной дороги и расширение складских помещений. А также — цифровизацию деятельности и подготовку к зеленому переходу.

Что известно о порту Джурджулешты

Джурджулешты расположен в устье Дуная, всего в нескольких километрах от границы с Румынией и недалеко от границы с Одесской областью. Он может принимать как речные, так и морские суда. Этот объект был образован в 2006 году благодаря передаче Украиной Молдове 430 метров побережья Дуная и Прута, поэтому порт стал единственным выходом этой страны к Черному морю. Тогда там построили нефтеналивной терминал, а в 2009 году начали как грузовые, так и пассажирские перевозки.

Следует отметить, в Джурджулешты действуют два отдельных порта: Международный, которым руководит Danube Logistics (принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития) и государственный порт, который находится на балансе у правительства Республики Молдова.

Напомним, недавно мы писали о том, как работают порты Одесской области. А также о хабах, которые планируют создать на Дунае.