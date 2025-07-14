Чиновники в Одесской области выдавали охотничьи удостоверения за взятки

Задержание фигурантов. Фото: Одесская областная покуратура

Чиновники Южного лесоохотничьего управления за деньги выдавали мужчинам охотничьи удостоверения. Однако дельцов поймали с поличным, им грозит тюремное заключение. Дело уже направили в суд.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Подробности дела

Начальник управления лесного и охотничьего хозяйства, полномочия которого распространялись на Одесскую, Николаевскую и Херсонскую области, организовал схему систематического получения взяток. Клиенты за деньги получали удостоверение охотника. К реализации преступной сделки подозреваемый привлек своего заместителя и члена экзаменационной комиссии.

Чиновники, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечивали "успешную" сдачу экзаменов для кандидатов в охотники за 2000 гривен с каждого. Всего в рамках этой схемы участники организованной группы получили более 100 000 гривен неправомерной выгоды. Они были задержаны во время получения очередной суммы.

Изъятые деньги. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное организованной группой). Им грозит от пяти до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали об экс-военном, который переправлял за границу уклонистов. А также об отце и сыне, которые увольняли из армии.