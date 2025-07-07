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Главная Одесса Служба в тылу за 2 тыс. долл. — схема военного из Одесчины

Служба в тылу за 2 тыс. долл. — схема военного из Одесчины

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 18:08
Военный ВСУ в Одесской области требовал деньги за то, чтобы приписать мобилизованного к тыловой части
Объявление подозрения. Фото: Национальная полиция Украины

Начальник одной из структур обеспечения подразделений ВСУ в Одесской области требовал с мобилизованного взятку за прохождение службы в тыловой части. Его поймали с поличным, мужчина может получить до восьми лет заключения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Военнообязанный мужчина, который хотел мобилизоваться в ряды ВСУ и проходить службу в выбранной им воинской части в Одесской области, обратился к начальнику одной из служб обеспечения за консультацией по зачислению. Но за решение вопроса офицер начал требовать вознаграждение в размере двух тысяч долларов. За эту сумму он обещал повлиять на должностных лиц воинской части, с которыми он лично знаком и общается.

Одновременно фигурант отметил: если призывник мобилизуется сам, без его содействия, то не будет иметь гарантий на прохождение службы именно в тыловой части. После того, как дельцу были переданы средства, правоохранители его задержали, а деньги — изъяли.

2000 доларів за сприяння у призначенні на службу в тиловій частині: на одещині поліція та сбу затримали військовослужбовця за зловживання впливом
Изъятые деньги. Фото: Национальная полиция Украины

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенном с вымогательством). Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 1,8 млн грн.

Напомним, недавно мы писали о том, как в Одесской области пытались подкупить пограничников. А также о схеме по переправке военнообязанных грузовиками.

Одесса ВСУ взятка Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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