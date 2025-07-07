Військовий ЗСУ на Одещині вимагав гроші за те, щоб приписати мобілізованого до тилової частини

Служба в тилу за 2 тис. дол. — схема військового з Одещини
Начальник однієї зі структур забезпечення підрозділів ЗСУ на Одещині вимагав з мобілізованого хабар за проходження служби у тиловій частині. Його піймали на гарячому, чоловік може отримати до восьми років ув'язнення.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Подробиці справи
Військовозобов’язаний чоловік, який хотів мобілізуватися до лав ЗСУ та проходити службу у вибраній ним військовій частині на Одещині, звернувся до начальника однієї зі служб забезпечення по консультацію щодо зарахування. Але за вирішення питання офіцер почав вимагати винагороду в розмірі двох тисяч доларів. За цю суму він обіцяв вплинути на посадових осіб військової частини, які приймають такі рішення, пояснюючи, що особисто знайомий та спілкується з ними.
Одночасно фігурант зауважив: якщо чоловік мобілізовуватиметься сам, без його сприяння, то не матиме гарантій на проходження служби саме в тиловій частині. Після того, як ділку були передані кошти, правоохоронці його затримали, а гроші — вилучили.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням). Йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1,8 млн грн.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині намагалися підкупити прикордонників. А також про схему з переправлення військовозобов'язаних вантажівками.
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