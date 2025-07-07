Військовий ЗСУ на Одещині вимагав гроші за те, щоб приписати мобілізованого до тилової частини

Оголошення підозри. Фото: Національна поліція України

Начальник однієї зі структур забезпечення підрозділів ЗСУ на Одещині вимагав з мобілізованого хабар за проходження служби у тиловій частині. Його піймали на гарячому, чоловік може отримати до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Військовозобов’язаний чоловік, який хотів мобілізуватися до лав ЗСУ та проходити службу у вибраній ним військовій частині на Одещині, звернувся до начальника однієї зі служб забезпечення по консультацію щодо зарахування. Але за вирішення питання офіцер почав вимагати винагороду в розмірі двох тисяч доларів. За цю суму він обіцяв вплинути на посадових осіб військової частини, які приймають такі рішення, пояснюючи, що особисто знайомий та спілкується з ними.

Одночасно фігурант зауважив: якщо чоловік мобілізовуватиметься сам, без його сприяння, то не матиме гарантій на проходження служби саме в тиловій частині. Після того, як ділку були передані кошти, правоохоронці його затримали, а гроші — вилучили.

Вилучені гроші. Фото: Національна поліція України

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням). Йому загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1,8 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як на Одещині намагалися підкупити прикордонників. А також про схему з переправлення військовозобов'язаних вантажівками.