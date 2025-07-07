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Главная Одесса Секретарь суда на Одесчине скрыла имущества на более чем 3 млн

Секретарь суда на Одесчине скрыла имущества на более чем 3 млн

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 13:22
Секретарь райсуда в Одесской области скрыла имущества на более чем 3 миллиона гривен
Татьяна Чернева. Фото: Татьяна Чернева в соцсети

Секретарь Арцизского райсуда Одесской области Татьяна Чернева скрыла имущества на общую сумму 3,4 миллионов гривен. Дело по факту недостоверного декларирования НАПК направили на рассмотрение суда.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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В декларации за 2023 год Татьяна Чернева не указала сведений о земельных участках площадью 1407 м², 68 600 м² и 56 600 м², (последние два принадлежат ее мужу Виталию Дмитриевичу Черневу на праве аренды). Они расположены в Одесской области, но их кадастровые номера не уточнены в документе. Кроме того, по мнению НАПК, женщина неоднократно вносила недостоверные сведения о праве собственности на жилой дом.

Транспортные средства

Проверка выявила значительные расхождения в стоимости задекларированных транспортных средств. В частности:

  • BMW X-3 (2017), приобретенный 3 ноября 2023 года, был задекларирован по цене 50 тыс. грн. Хотя рыночная стоимость, по данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, составляет 987 тыс. грн. НАПК считает, что сделка по заниженной цене не соответствует рыночным условиям.
  • Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI (2005), приобретенный 10 октября 2023 года, задекларирован за 9 тыс. грн. Рыночная стоимость составляет не менее 327 тыс. грн.
  • BMW X5 (2010), который принадлежит члену семьи (мужу) с 19 августа 2021 года, вообще не был указан в декларации.

Кроме того, Татьяна Чернева не задекларировала доходы от продажи транспортных средств в 2023 году, а именно:

  • 50 тыс. грн от Сайкина Александра Михайловича;
  • 10 тыс. грн от Чернева Николая Дмитриевича.

Незадекларированное состояние

Также в НАПК обнаружили незадекларированный доход в размере 829 тыс. грн от неустановленных источников. Вместе с расходами на приобретение недвижимости и автомобилей в 2023 году (всего 2,86 млн грн) состояние Татьяны Черневой значительно превышают официальные доходы ее семьи. Дело направили в суд по признакам ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Напомним, недавно мы писали о ценном байке, который купил себе мэр Николаева. А также о военном, который скрыл имущества на миллионы.

декларация Одесса НАПК судьи Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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