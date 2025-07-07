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Головна Одеса Секретарка суду на Одещині приховала майна на понад 3 млн

Секретарка суду на Одещині приховала майна на понад 3 млн

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 13:22
Секретарка райсуду на Одещині приховала майна на понад 3 мільйони гривень
Тетяна Чернєва. Фото: Тетяна Чернєва у соцмережі

Секретар Арцизького райсуду Одеської області Тетяна Чернєва приховала майна на загальну суму 3,4 млн грн. Справу за фактом недостовірного декларування НАЗК доправили на розгляд суду.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігань корупції.

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В декларації за 2023 рік Тетяна Чернєва не вказала відомостей про земельні ділянки площею 1407 м², 68 600 м² і 56 600 м² (останні дві належать її чоловіку Віталію Дмитровичу Чернєву на праві оренди). Вони розташовані в Одеській області, але їхні кадастрові номери не уточнені в документі. Крім того, на думку НАЗК, жінка неодноразово вносила недостовірні відомості про право власності на житловий будинок.

Транспортні засоби

Перевірка виявила значні розбіжності у вартості задекларованих транспортних засобів. Зокрема:

  • BMW X-3 (2017), придбаний 3 листопада 2023 року, був задекларований за ціною 50 тис. грн. Хоча ринкова вартість, за даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, становить 987 тис. грн. НАЗК вважає, що угода за заниженою ціною не відповідає ринковим умовам.
  • Mercedes-Benz Sprinter 213 CDI (2005), придбаний 10 жовтня 2023 року, задекларовано за 9 тис. грн. Ринкова вартість становить щонайменше 327 тис. грн.
  • BMW X5 (2010), який належить члену сім’ї (чоловіку) з 19 серпня 2021 року, взагалі не був указаний у декларації.

Крім того, Тетяна Чернєва не задекларувала доходи від продажу транспортних засобів у 2023 році, а саме:

  • 50 тис. грн від Сайкіна Олександра Михайловича;
  • 10 тис. грн від Чернєва Миколи Дмитровича.

Незадекларовані статки

Також у НАЗК виявили незадекларований дохід у розмірі 829 тис. грн від неустановлених джерел. Разом із витратами на придбання нерухомості та автомобілів у 2023 році (загалом 2,86 млн грн) статки Тетяни Чернєвої значно перевищують офіційні доходи її родини. Справу скерували до суду за ознаками ч. 1 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про коштовний байк, який купив собі мер Миколаєва. А також про військового, який приховав майна на мільйони.

декларація Одеса НАЗК судді Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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