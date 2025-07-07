Отключение воды в Одессе - какие адреса и когда Инфоксводоканал возобновит поставки

Вода в бювевете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 7 июля, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Отключение воды в Одессе

До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Фонтанская дорога — 8/1-8/4.

До 20:00 воды не будет:

ул. Павла Шклярука — все дома;

ул. Бригадная — все дома;

ул. Виталия Гуляева — все дома;

ул. Палубная — все дома;

ул. Анатолия Бачинского — все дома;

ул. Жаботинского — все дома;

ул. Танкерная — все дома;

ул. Героев пограничников — все дома;

ул. Краснова — все дома;

ул. Георгия Липского — все дома;

ул. Щоголева — все дома;

ул. Ю. Геллера — все дома;

ул. Судостроительная — все дома.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.