Отключение воды в Одессе - какие адреса и когда Инфоксводоканал возобновит поставки

Одесситы останутся без воды до вечера — адреса бюветов
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Дата публикации 7 июля 2025 12:48
Вода в бювевете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Сегодня, 7 июля, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
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Отключение воды в Одессе
До 17:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Фонтанская дорога — 8/1-8/4.
До 20:00 воды не будет:
- ул. Павла Шклярука — все дома;
- ул. Бригадная — все дома;
- ул. Виталия Гуляева — все дома;
- ул. Палубная — все дома;
- ул. Анатолия Бачинского — все дома;
- ул. Жаботинского — все дома;
- ул. Танкерная — все дома;
- ул. Героев пограничников — все дома;
- ул. Краснова — все дома;
- ул. Георгия Липского — все дома;
- ул. Щоголева — все дома;
- ул. Ю. Геллера — все дома;
- ул. Судостроительная — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июле. А также о стоимости водоснабжения для одесситов.
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