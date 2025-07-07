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Головна Одеса Одесити залишаться без води до вечора — адреси бюветів

Одесити залишаться без води до вечора — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 12:48
Відключення води в Одесі - які адреси та коли Інфоксводоканал відновить постачання
Вода у бювевті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 липня, в Одесі відключили воду сотням абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Відключення води в Одесі

До 17:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Фонтанська дорога — 8/1-8/4.

До 20:00 води не буде: 

  • вул. Павла Шклярука — усі будинки; 
  • вул. Бригадна — усі будинки;
  • вул. Віталія Гуляєва — усі будинки;
  • вул. Палубна — усі будинки;
  • вул. Анатолія Бачинського — усі будинки;
  • вул. Жаботинського — усі будинки;
  • вул. Танкерна — усі будинки;
  • вул. Героїв прикордонників — усі будинки;
  • вул. Краснова — усі будинки;
  • вул. Георгія Липського — усі будинки;
  • вул. Щоголєва — усі будинки;
  • вул. Ю. Геллера — усі будинки;
  • вул. Суднобудівна — усі будинки.
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Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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