Відключення води в Одесі - які адреси та коли Інфоксводоканал відновить постачання

Одесити залишаться без води до вечора — адреси бюветів
Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 12:48
Вода у бювевті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Сьогодні, 7 липня, в Одесі відключили воду сотням абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Реклама
Читайте також:
Відключення води в Одесі
До 17:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Фонтанська дорога — 8/1-8/4.
До 20:00 води не буде:
- вул. Павла Шклярука — усі будинки;
- вул. Бригадна — усі будинки;
- вул. Віталія Гуляєва — усі будинки;
- вул. Палубна — усі будинки;
- вул. Анатолія Бачинського — усі будинки;
- вул. Жаботинського — усі будинки;
- вул. Танкерна — усі будинки;
- вул. Героїв прикордонників — усі будинки;
- вул. Краснова — усі будинки;
- вул. Георгія Липського — усі будинки;
- вул. Щоголєва — усі будинки;
- вул. Ю. Геллера — усі будинки;
- вул. Суднобудівна — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ у липні. А також про вартість водопостачання для одеситів.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама