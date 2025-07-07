В Одесской области два человека пытались подкупить пограничников - как накажут за предложение дачи взяток

Изъятые деньги. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области два человека пытались "решить" вопрос с пограничниками, предложив им взятки. Однако правоохранители отказались от денег, на фигурантов открыли уголовные производства — им грозит ограничение или лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

Первый случай произошел в пункте пропуска "Орловка" во время оформления выезда гражданина Украины в Румынию. Мужчина не предоставил всех необходимых документов для пересечения границы, из-за чего получил отказ в пропуске. Стремясь разрешить ситуацию, он предложил пограничнику 2000 долларов США.

Также гражданка Грузии, которой запрещен въезд в Украину, попыталась "договориться" с пограничниками, предложив 1000 долларов за беспрепятственный пропуск. В обоих случаях военнослужащие отказались от получения взятки и задокументировали правонарушения.

Паспорт гражданки Грузии. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Обоим фигурантам сообщено о подозрении по ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). Им грозит от двух до четырех лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о путешествии в Приднестровье за 10 тысяч долларов. А также о схеме по переправке военнообязанных грузовиками.