Жители Винницы организовали схему по переправке уклонистов в Приднестровье

Полицейская заполняет протокол. Фото иллюстративное: Национальная полиция

Трое дельцов за деньги пытались вывезти уклонистов из Украины в непризнанное Приднестровье. Правоохранители задержали всех участников схемы в Николаевской и Одесской областях, им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Главное Управление СБ Украины в Николаевской области.

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Подробности дела

Жители Винницкой области в возрасте 19, 18 и 24 лет, решили зарабатывать на уклонистах. Они пытались переправить через так называемую "зеленку" за границу нескольких военнообязанных мужчин. Маршрут нелегального "трафика" пролегал с территории Николаевской области до самопровозглашенного Приднестровья. Свои "услуги" злоумышленники оценивали в 6-10 тысяч американских долларов с клиента.

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Для поиска желающих попасть за границу фигуранты использовали мессенджер и соцсети, которые администрировали. Там они предлагали помочь нелегально выехать мужчинам призывного возраста и публиковали отчеты о якобы успешных переправках. Двух фигурантов задержали в Одесской области, когда они готовили к отправке в ПМР новую партию потенциальных призывников. Еще один 24-летний соорганизатор незаконной "схемы" был задержан в Виннице.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Им грозит до 9 лет лишения свободы.

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Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.

Напомним, недавно мы писали о группе мужчин, которые пешком шли в Приднестровье. А также о схеме по переправке военнообязанных грузовиками.