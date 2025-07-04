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Главная Одесса Пеший тур в Приднестровье — на Одесчине задержали группу

Пеший тур в Приднестровье — на Одесчине задержали группу

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 11:03
Житель Одесской области вывозил уклонистов в Приднестровье - какое наказание
Задержанные на границе. Фото: Национальная полиция Украины

Житель Раздельнянского района Одесской области организовал схему по переправке мужчин в Приднестровье. Однако правоохранители остановили его авто во время доставки двух клиентов, дельцу грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Подробности дела

Пограничники Подольского отряда остановили в пограничной зоне легковушку "Geely", в которой кроме водителя находилось двое мужчин призывного возраста, и вызвали на место происшествия полицейских. Как выяснили следователи, 33-летний уроженец Раздельнянского района, в сговоре с неустановленным пока лицом, за деньги переправлял двух жителей Винницкой области в непризнанное Приднестровье. По схеме, он должен был отвести пассажиров к границе, откуда те должны были пешком незаконно пересечь ее.

Полицейские задержали организатора схемы, а в качестве вещественных доказательств изъяли транспортное средство, телефоны и деньги.

Какое наказание грозит

В отношении военнообязанных мужчин составили протоколы по ч. 2 ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф до 8500 гривен или административный арест.

Перевозчику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через границу). Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Напомним, недавно мы писали о жителях Одесской области, которых вывозили за границу вместе с древесиной. А также о схеме по переправке военнообязанных грузовиками.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация уклонисты
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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