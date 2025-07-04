Мешканець Одещини вивозив ухилянтів у Приднітров'я - яке покарання

Затримані на кордоні. Фото: Національна поліція України

Мешканець Роздільнянського району Одещини організував схему з переправлення чоловіків у Придністров'я. Однак правоохоронці зупинили його авто під час доставки двох клієнтів до прикордоння, ділку загрожує тюремне ув'язнення.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Подробиці справи

Прикордонники Подільського загону зупинили у прикордонній зоні легковик "Geely", в якому окрім водія знаходилось двоє чоловіків призовного віку, і викликали на місце події поліцейських.

Як з’ясували слідчі, 33-річний житель Роздільнянського району, у змові з невстановленою наразі особою, за гроші переправляв двох мешканців Вінниччини до невизнаного Придністров’я. За схемою, він повинен був відвести пасажирів до кордону, звідки ті мали пішки незаконно перетнути його.

Поліцейські затримали організатора оборудки, а в якості речових доказів вилучили транспортний засіб, телефони і гроші.

Яке покарання загрожує

Відносно військовозобов’язаних чоловіків склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф до 8500 гривень або адміністративний арешт.

Перевізнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон). Йому загрожує до дев'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканців Одещини, яких вивозили за кордон разом із деревиною. А також про схему з переправлення військовозобов'язаних вантажівками.