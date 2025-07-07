РФ використовує тактику випаленої землі проти Півдня України,- Братчук

Одеса після чергового обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Росія навмисно б'є по критичній та цивільній інфраструктурі півдня, аби зробити життя людей тут неможливим. Тактикою "випаленої землі" РФ намагається залякати місцеве населення.

Про це повідомив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі каналу "Прямий".

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Тактика "випаленої землі"

Цієї ночі російські війська здійснили дві хвилі атак дронами-камікадзе "Shahed" по Одесі. ЗС РФ навмисно цілили по житлових кварталах та критичній інфраструктурі. Такою тактикою окупанти прагнуть зробити життя українців неможливим, руйнуючи все необхідне для життя.

"Вони бьють по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя українців в умовах війни. І бачимо, що ворог намагається максимально випалити нашу землю для того щоб унеможливити перебування людей тут взагалі",— каже Сергій Братчук.

Сергій Братчук зауважив, що тактика "випаленої землі", яку РФ застосовує, не досягає повної мети завдяки ефективній роботі ЗСУ, зокрема сил протиповітряної оборони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про руйнації внаслідок нічної атаки на Одесу. А також про знищення радіолокаційних систем у Криму.