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Главная Одесса Россия намеренно бьёт по гражданским объектам Одесчины,— Братчук

Россия намеренно бьёт по гражданским объектам Одесчины,— Братчук

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 14:32
РФ использует тактику выжженной земли против Юга Украины,- Братчук
Одесса после очередного обстрела. Фото: Новини.LIVE

Россия намеренно бьет по критической и гражданской инфраструктуре юга, чтобы сделать жизнь людей здесь невозможной. Тактикой "выжженной земли" РФ пытается запугать местное население.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире канала "Прямой".

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Тактика "выжженной земли"

Этой ночью российские войска совершили две волны атак дронами-камикадзе "Shahed" по Одессе. ВС РФ намеренно целились по жилым кварталам и критической инфраструктуре. Такой тактикой оккупанты стремятся сделать жизнь украинцев невозможной, разрушая все необходимое для жизни.

"Они бьют по той инфраструктуре, которая обеспечивает жизнь украинцев в условиях войны. И видим, что враг пытается максимально выжечь нашу землю для того чтобы сделать невозможным пребывание людей здесь вообще",— говорит Сергей Братчук.

Сергей Братчук отметил, что тактика "выжженной земли", которую РФ применяет, не достигает полной цели благодаря эффективной работе ВСУ, в частности сил противовоздушной обороны.

Напомним, недавно мы писали о разрушениях в результате ночной атаки на Одессу. А также об уничтожении радиолокационных систем в Крыму.

Одесса Новости Одессы Сергей Братчук война в Украине Россия
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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