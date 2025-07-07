Мешканці Вінниці організували схему з переправлення ухилянтів у Придністров'я

Поліцейська заповнює протокол. Фото ілюстративне: Національна поліція

Трьоє ділків за гроші намагалися вивезти ухилянтів з України до невизнаного Придністров’я. Правоохоронці затримали всіх учасників схеми у Миколаївській та Одеській областях, їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне Управління СБ України в Миколаївській області.

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Подробиці справи

Мешканці Вінниччини віком 19, 18 та 24 років, вирішили заробляти на ухилянтах. Вони намагалися переправити через так звану "зеленку" за кордон декількох військовозобов'язаних чоловіків. Маршрут нелегального "трафіку" пролягав з території Миколаївської області до самопроголошеного Придністров’я. Свої "послуги" зловмисники оцінювали у 6–10 тисяч американських доларів з одного клієнта.

Для пошуку охочих потрапити за кордон фігуранти використовували месенджер та соцмережі, які адміністрували. Там вони пропонували допомогти нелегально виїхати чоловікам призовного віку та публікували звіти про нібито успішні переправлення. Двох фігурантів затримано в Одеській області, коли вони готували до відправлення у ПМР нову партію потенційних призовників. Ще одного 24-річного співорганізатора незаконної "схеми" затримано у Вінниці.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застав.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про групу чоловіків, які пішки йшли до Придністров'я. А також про схему з переправлення військовозобов'язаних вантажівками.