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Головна Одеса На Одещині намагалися підкупити прикордонників — за скільки

На Одещині намагалися підкупити прикордонників — за скільки

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 16:35
На Одещині двоє осіб намагалися підкупити прикордонників - як покарають за пропозицію надання хабарів
Вилучені гроші. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

На Одещині двоє осіб намагались "владнати" питання з прикордонниками, запропонувавши їм хабарі. Однак правоохоронці відмовились від грошей, на фігурантів відкрили кримінальні провадження — їм загрожує обмеження чи позбавлення волі.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Подробиці справи

Перший випадок стався у пункті пропуску "Орлівка" під час оформлення виїзду громадянина України до Румунії. Чоловік не надав усіх необхідних документів для перетину кордону, через що отримав відмову у пропуску. Прагнучи вирішити ситуацію, він запропонував прикордоннику 2000 доларів США.

Також громадянка Грузії, яка має заборону на в’їзд в Україну, спробувала "домовитися" з прикордонниками, запропонувавши 1000 доларів за безперешкодний пропуск. У обох випадках військовослужбовці відмовилися від отримання хабара та задокументували правопорушення.

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Паспорт громадянки Гурзії. Фото: Південне регіональне управління Держприкордонслужби України

Яке покарання загрожує

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Їм загрожує від двох до чотирьох років обмеження чи позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорож у Придністров'я за 10 тисяч доларів.  А також про схему з переправлення військовозобов'язаних вантажівками.

Одеса хабар прикордонники Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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