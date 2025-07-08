Правоохранители в Одесской области за взятки освобождали мужчин от служб в ВСУ

Задержание фигурантов. Фото: Государственное бюро расследований

Отец и сын из Одесской области, которые работали в правоохранительных органах организовали схему по "освобождению" мужчин от службы в армии. Однако на этом их разоблачили и задержали, дельцам грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

Отец и сын — работники одного из правоохранительных органов Измаила, предлагали мужчинам исключить их из баз розыска и воинского учета. Цена услуги составляла 7 тыс. долларов США. После получения средств дельцы передавали личные данные и фотографии мужчин соучастнику из отделения ТЦК и СП. Тот вносил недостоверную информацию в базы данных, в частности о якобы установленной непригодности к службе по решению военно-врачебной комиссии.

Фигуранты были задержаны во время получения очередной части взятки.

Изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Им грозит от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога от 1,5 до 2 млн грн.

Напомним, недавно мы писали о бизнесе николаевского чиновника на поставках для ВСУ. А также о схеме заработка на несуществующих военнослужащих.