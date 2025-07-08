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Головна Одеса Затори на Одещині — яка ситуація у бік Молдови та Румунії

Затори на Одещині — яка ситуація у бік Молдови та Румунії

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 13:37
Ситуація на дорогах Одещини - де є затори на трасі Одеса-Рені у бік Молдови та Румунії
Затори на кордоні. Фото: Волинські Новини

У вівторок, 8 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують небагато заторів шляхом до Молдови та Румунії. Біля самих КПП черг немає взагалі, однак вони утворилися поблизу деяких прикордонних сіл.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів не спостерігається. Що стосується "Старокозачого — Тудора", тягнучок там поки також немає. Поблизу КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг теж не зафіксовано. Тому мандрівники можуть виїхати у Молдову без жодних перешкод та ускладнень.

Затори на Одещині — яка ситуація у бік Молдови та Румунії - фото 1
Біля Паланки заторів немає. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" заторів поки що немає. Біля каналу Кофа, міст через який невдовзі відкриють, тягнучок також не спостерігається. Однак великі черги автівок утворилися поблизу прикордонних сіл Саф'яни та Острівне, що слід врахувати мандрівникам. Поїздка з Одеси триватиме близько 4 годин.

Затори на Одещині — яка ситуація у бік Молдови та Румунії - фото 2
Затор біля села Острівне.  Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.

Одеса кордон Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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