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Главная Одесса Пробки на Одесчине — какая ситуация в сторону Молдовы и Румынии

Пробки на Одесчине — какая ситуация в сторону Молдовы и Румынии

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 13:37
Ситуация на дорогах Одесской области - где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону Молдовы и Румынии
Пробки на границе. Фото: Волынские Новости

Во вторник, 8 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют немного пробок по пути в Молдову и Румынию. У самих КПП очередей нет вообще, однако они образовались вблизи некоторых приграничных сел.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок не наблюдается. Что касается "Староказачье — Тудора" — тянучек там пока также нет. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей тоже не зафиксировано. Поэтому путешественники могут выехать в Молдову без всяких препятствий и осложнений.

Пробки на Одесчине — какая ситуация в сторону Молдовы и Румынии - фото 1
Возле Паланки пробок нет. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пробок пока нет. Возле канала Кофа, мост через который вскоре откроют, тянучек также не наблюдается. Однако большие очереди автомобилей образовались вблизи пограничных сел Сафьяны и Островное, что следует учесть путешественникам. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

Пробки на Одесчине — какая ситуация в сторону Молдовы и Румынии - фото 2
Пробка возле села Островное. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса граница Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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