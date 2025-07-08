Правоохоронці на Одещині за хабарі звільняли чоловіків від служб у ЗСУ

Затримання фігурантів. Фото: Державне бюро розслідувань

Батько та син з Одещини, які працювали у правоохоронних органах організували схему зі "звільнення" чоловіків від служби в армії. Однак на цьому їх викрили та затримали, ділкам загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Подробиці справи

Батько та син — працівники одного з правоохоронних органів Ізмаїлу, пропонували чоловікам виключити їх із баз розшуку та військового обліку. Ціна послуги становила 7 тис. доларів США. Після отримання коштів ділки передавали особисті дані та фотокартки чоловіків співучаснику з відділку ТЦК та СП. Той вносив недостовірну інформацію до баз даних, зокрема щодо нібито встановленої непридатності до служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Фігурантів було затримано під час одержання чергової частини хабара.

Вилучені гроші. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави від 1,5 до 2 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бізнес миколаївського посадовця на поставках для ЗСУ. А також про схему заробітку на неіснуючих військовослужбовцях.