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Головна Одеса Посвідчення мисливців недорого — на Одещині судять чиновників

Посвідчення мисливців недорого — на Одещині судять чиновників

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 13:55
Посадовці на Одещині видавали мисливські посвідчення за хабарі
Затримання фігурантів. Фото: Одеська обласна покуратура

Посадовці Південного лісомисливського управління за гроші видавали чоловікам мисливські посвідчення. Однак ділків піймали на гарячому, їм загрожує тюремне ув'язнення. Справу вже скеровано до суду.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Начальник управління лісового та мисливського господарства, повноваження якого поширювалися на Одеську, Миколаївську та Херсонську області, організував схему систематичного одержання хабарів. Клієнти за гроші отримували посвідчення мисливця. До реалізації злочинної оборудки підозрюваний залучив свого заступника та члена екзаменаційної комісії.

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Посадовці, зловживаючи своїм службовим становищем, забезпечували "успішне" складання іспитів для кандидатів у мисливці за 2000 гривень з кожного. Загалом у межах цієї схеми учасники організованої групи одержали понад 100 000 гривень неправомірної вигоди. Їх було затримано під час отримання чергової суми.

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Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене організованою групою). Їм загрожує від п’яти до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, нещодавно ми писали про ексвійськового, який переправляв за кордон ухилянтів. А також про батька та сина, які звільняли з армії.

Одеса Одеська область Новини Одеси Нацполіція затримання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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