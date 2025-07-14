Румунія хоче придбати порт Джурджулешти біля Одещини у приватної компанії

Порт Джурджулешти. Фото ілюстративне: ukragroconsult

Румунія планує викупити вільний міжнародний порт Джурджулешти у приватної компанії Danube Logistics SRL. Крім того, держава має намір інвестувати 24 мільйони євро у модернізацію цього підприємства.

Про це повідомляють журналісти видання "Europa Liberă Moldova".

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Рада з питань експертизи інвестицій, схвалила запит Національної румунської компанії "Адміністрація морських портів" з на придбання 100% капіталу Danube Logistics SRL. Це підприємство є чинним оператором Міжнародного вільного порту Джурджулешти на кордоні з Одеською областю.

Румунія має намір інвестувати понад 24 мільйони євро у модернізацію порту. План включає будівництво терміналів з пандусами та контейнерами, оновлення залізниці та розширення складських приміщень. А також — цифровізацію діяльності та підготовку до зеленого переходу.

Що відомо про порт Джурджулешти

Джурджулешти розташований у гирлі Дунаю, лише за кілька кілометрів від кордону з Румунією та неподалік від кордону з Одеською областю. Він може приймати як річкові, так і морські судна. Цей об'єкт був утворений у 2006 році завдяки передачі Україною Молдові 430 метрів узбережжя Дунаю і Пруту, тому порт став єдиним виходом цієї країни до Чорного моря. Тоді там збудували нафтоналивний термінал, а у 2009 році розпочали як вантажні, так і пасажирські перевезення.

Слід зазначити, у Джурджулешти діють два окремі порти: Міжнародний, яким керує Danube Logistics (належить Європейському банку реконструкції та розвитку) та державний порт, що перебуває на балансі у уряду Республіки Молдова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як працюють порти Одещини. А також про хаби, які планують створити на Дунаї.