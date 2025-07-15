Мазут на Одещині - екологи б'ють на сполох

Згусток мазуту. Фото: uainfo

У Національному природному парку "Тузловські лимани" на Одещині виявили забруднення мазутом з російських танкерів на п'яти ділянках. Однак екологи наголошують на тому, що найбільшу загрозу для морської флори та фауни становлять фракції, які осаджуються на дні акваторії.

Про це повідомляє Громадська організація "Зелений лист".

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Мазут на Одещині

Мазут з танкерів "Волгонефть-239" та "Волгонефть-212" подолав понад 650 кілометрів та дістався північно-західного шельфу України. Просуванню забруднення сприяла циклонічна циркуляція у Чорному морі.

Аналіз виявив, що знайдені зразки — це важкі деградовані фракції мазуту, типові для багатомісячного перебування у воді. Частина згустків містила домішки водоростей та піску, інші були щільними однорідними утвореннями з глянсовою поверхнею. Крім того, були виявлені й медичні маски, які використовувалися при ліквідації забруднень в районі Анапи.

Що пропонують екологи

На думку представників ГО "Зелений лист", Міністерство охорони довкілля України продовжує спиратися на застарілу модель поширення забруднень. А вона не враховує осідання важких фракцій на дно та їх подальше переміщення.

"Ця модель розглядає винятково поверхневе поширення плям. Вона не враховує осадження мазуту на дно, формування псевдоседиментів, транспортування щільних агрегатів течіями. Міністерська модель принципово не передбачає, що мазут з Керчі міг досягти берегів НПП "Тузловські лимани" — і це стало зручним приводом нічого не робити. В реальності ж саме ці важкі фракції найбільш токсичні для екосистеми", — йдеться у повідомленні екоактивістів.

Екологи закликали владу переглянути підхід до реагування на морські катастрофи, створити ефективну систему моніторингу та не ігнорувати дані фахівців.

Катастрофа у Чорному морі

15 грудня у Керченській протоці затонули російські танкери "Волгонефть-239" та "Волгонефть-212". Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту. Збитки від розливу нафтопродуктів після аварій попередньо оцінюються у 14 мільярдів доларів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ знищує природу Криму. А також про те, що на півострові збудують завод на китайському обладнанні.