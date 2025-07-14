РФ уничтожает экологию Крыма - убытки на 3 триллиона гривен, доклад в ООН

Пляж в Крыму. Фото иллюстративное: mind.ua

Россияне систематически совершают экологические преступления в Крыму, уничтожая окружающую среду. По предварительным подсчетам, природе оккупированного полуострова нанесен ущерб на минимум 3 триллиона гривен. Соответствующий доклад был направлен в ООН.

Текст доклада, который направили в ООН опубликовал Крымско-татарский ресурсный центр.

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Экопреступления в Крыму

Крымскотатарский Ресурсный Центр направил в Офис Верховного комиссара ООН по правам человека аналитический отчет. Он касается вреда, который РФ нанесла экосистеме Крыма в результате временной оккупации и полномасштабной войны.

В докладе отмечается, что после оккупации Крыма Россия системно разрушает окружающую среду. А именно: проводит военные учения в заповедниках, вырубает леса, отравляет почву и незаконно добывает ресурсы. Добавляется, что из-за действий РФ часть экосистем потеряна безвозвратно.

Что предлагается

Крымскотатарский Ресурсный Центр призвал международное сообщество:

усилить международный мониторинг состояния прав человека и биоразнообразия на оккупированных территориях Украины;

поддержать усилия общественных организаций в документировании нарушений прав человека и экологических преступлений;

обеспечить участие коренных народов в формировании природоохранной политики, в частности по сохранению культурно значимых ландшафтов;

интегрировать традиционные знания коренных народов в программы сохранения биоразнообразия с соблюдением принципа FPIC (свободного, предварительного и информированного согласия);

обеспечить финансовую и техническую поддержку для реализации положений Стратегии сохранения биоразнообразия до 2035 года.

Добавим, Минэкологии оценивает ущерб природе Украины в Крыму в 3 трлн гривен. Однако сумма может быть больше, поскольку многие территории заминированы или оккупированы.

Напомним, недавно мы писали о том, что россияне вывозят из Крыма культурные ценности. А также о том, что на полуострове построят завод на китайском оборудовании.