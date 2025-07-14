РФ знищує екологію Криму - збитки на 3 трильйони гривень, доповідь в ООН

Пляж у Криму. Фото ілюстративне: mind.ua

Росіяни систематично скоюють екологічні злочини у Криму, знищуючи довкілля. За попередніми підрахунками, природі окупованого півострова завдано збитків на щонайменше 3 трильйони гривень. Відповідну доповідь було направлено до ООН.

Текст доповіді, яку направили до ООН, опублікував Кримсько-татарський ресурсний центр.

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Екозлочини в Криму

Кримськотатарський Ресурсний Центр надіслав до Офісу Верховного комісара ООН з прав людини аналітичний звіт. Він стосується шкоди, яку РФ завдала екосистемі Криму внаслідок тимчасової окупації та повномасштабної війни.

У доповіді зазначається, що після окупації Криму Росія системно руйнує довкілля. А саме: проводить військові навчання в заповідниках, вирубує ліси, отруює ґрунти та незаконно видобуває ресурси. Додається, що через дії РФ частина екосистем втрачена безповоротно.

Що пропонується

Кримськотатарський Ресурсний Центр закликав міжнародну спільноту:

посилити міжнародний моніторинг стану прав людини та біорізноманіття на окупованих територіях України;

підтримати зусилля громадських організацій у документуванні порушень прав людини та екологічних злочинів;

забезпечити участь корінних народів у формуванні природоохоронної політики, зокрема щодо збереження культурно значущих ландшафтів;

інтегрувати традиційні знання корінних народів у програми збереження біорізноманіття з дотриманням принципу FPIC (вільної, попередньої та поінформованої згоди);

забезпечити фінансову та технічну підтримку для реалізації положень Стратегії збереження біорізноманіття до 2035 року.

Додамо, Мінекології оцінює збитки природі України в Криму у 3 трлн гривень. Однак сума може бути більшою, оскільки багато територій заміновані або окуповані.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни вивозять із Криму культурні цінності. А також про те, що на півострові збудують завод на китайському обладнанні.