Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ знищує природу Криму — до ООН направлено доповідь

РФ знищує природу Криму — до ООН направлено доповідь

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 09:25
РФ знищує екологію Криму - збитки на 3 трильйони гривень, доповідь в ООН
Пляж у Криму. Фото ілюстративне: mind.ua

Росіяни систематично скоюють екологічні злочини у Криму, знищуючи довкілля. За попередніми підрахунками, природі окупованого півострова завдано збитків на щонайменше 3 трильйони гривень. Відповідну доповідь було направлено до ООН.

Текст доповіді, яку направили до ООН, опублікував Кримсько-татарський ресурсний центр.

Реклама
Читайте також:

Екозлочини в Криму

Кримськотатарський Ресурсний Центр надіслав до Офісу Верховного комісара ООН з прав людини аналітичний звіт. Він стосується шкоди, яку РФ завдала екосистемі Криму внаслідок тимчасової окупації та повномасштабної війни.

У доповіді зазначається, що після окупації Криму Росія системно руйнує довкілля. А саме: проводить військові навчання в заповідниках, вирубує ліси, отруює ґрунти та незаконно видобуває ресурси. Додається, що через дії РФ частина екосистем втрачена безповоротно.

Що пропонується

Кримськотатарський Ресурсний Центр закликав міжнародну спільноту:

  • посилити міжнародний моніторинг стану прав людини та біорізноманіття на окупованих територіях України;
  • підтримати зусилля громадських організацій у документуванні порушень прав людини та екологічних злочинів;
  • забезпечити участь корінних народів у формуванні природоохоронної політики, зокрема щодо збереження культурно значущих ландшафтів;
  • інтегрувати традиційні знання корінних народів у програми збереження біорізноманіття з дотриманням принципу FPIC (вільної, попередньої та поінформованої згоди);
  • забезпечити фінансову та технічну підтримку для реалізації положень Стратегії збереження біорізноманіття до 2035 року.

Додамо, Мінекології оцінює збитки природі України в Криму у 3 трлн гривень. Однак сума може бути більшою, оскільки багато територій заміновані або окуповані.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни вивозять із Криму культурні цінності. А також про те, що на півострові збудують завод на китайському обладнанні.

Одеса Крим природа Новини Одеси Росія
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації