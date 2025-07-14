РФ знищує екологію Криму - збитки на 3 трильйони гривень, доповідь в ООН

РФ знищує природу Криму — до ООН направлено доповідь
Росіяни систематично скоюють екологічні злочини у Криму, знищуючи довкілля. За попередніми підрахунками, природі окупованого півострова завдано збитків на щонайменше 3 трильйони гривень. Відповідну доповідь було направлено до ООН.
Текст доповіді, яку направили до ООН, опублікував Кримсько-татарський ресурсний центр.
Екозлочини в Криму
Кримськотатарський Ресурсний Центр надіслав до Офісу Верховного комісара ООН з прав людини аналітичний звіт. Він стосується шкоди, яку РФ завдала екосистемі Криму внаслідок тимчасової окупації та повномасштабної війни.
У доповіді зазначається, що після окупації Криму Росія системно руйнує довкілля. А саме: проводить військові навчання в заповідниках, вирубує ліси, отруює ґрунти та незаконно видобуває ресурси. Додається, що через дії РФ частина екосистем втрачена безповоротно.
Що пропонується
Кримськотатарський Ресурсний Центр закликав міжнародну спільноту:
- посилити міжнародний моніторинг стану прав людини та біорізноманіття на окупованих територіях України;
- підтримати зусилля громадських організацій у документуванні порушень прав людини та екологічних злочинів;
- забезпечити участь корінних народів у формуванні природоохоронної політики, зокрема щодо збереження культурно значущих ландшафтів;
- інтегрувати традиційні знання корінних народів у програми збереження біорізноманіття з дотриманням принципу FPIC (вільної, попередньої та поінформованої згоди);
- забезпечити фінансову та технічну підтримку для реалізації положень Стратегії збереження біорізноманіття до 2035 року.
Додамо, Мінекології оцінює збитки природі України в Криму у 3 трлн гривень. Однак сума може бути більшою, оскільки багато територій заміновані або окуповані.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що росіяни вивозять із Криму культурні цінності. А також про те, що на півострові збудують завод на китайському обладнанні.
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