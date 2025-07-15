Мазут в Одесской области - экологи бьют тревогу

Сгусток мазута. Фото: uainfo

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили загрязнение мазутом с российских танкеров на пяти участках. Однако экологи отмечают, что наибольшую угрозу для морской флоры и фауны составляют фракции, которые осаждаются на дне акватории.

Об этом сообщает Общественная организация "Зеленый лист".

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Мазут с танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" преодолел более 650 километров и добрался до северо-западного шельфа Украины. Продвижению загрязнения способствовала циклоническая циркуляция в Черном море.

Анализ показал, что найденные образцы — это тяжелые деградированные фракции мазута, типичные для многомесячного пребывания в воде. Часть сгустков содержала примеси водорослей и песка, другие представляли собой плотные однородные образования с глянцевой поверхностью. Кроме того, были обнаружены и медицинские маски, которые использовались при ликвидации загрязнений в районе Анапы.

Что предлагают экологи

По мнению представителей ОО "Зеленый лист", Министерство охраны окружающей среды Украины продолжает опираться на устаревшую модель распространения загрязнений. А она не учитывает оседание тяжелых фракций на дно и их дальнейшее перемещение.

"Эта модель рассматривает исключительно поверхностное распространение пятен. Она не учитывает: осаждение мазута на дно, формирование псевдоседиментов, транспортировку плотных агрегатов течениями. Министерская модель принципиально не предусматривает, что мазут из Керчи мог достичь берегов НПП "Тузловские лиманы" — и это стало удобным поводом ничего не делать. В реальности же именно эти тяжелые фракции — наиболее токсичны для экосистемы", — говорится в сообщении экоактивистов.

Экологи призвали власти пересмотреть подход к реагированию на морские катастрофы, создать эффективную систему мониторинга и не игнорировать данные специалистов.

Катастрофа в Черном море

15 декабря в Керченском проливе затонули российские танкеры "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212". В результате в Черное море вылилось более 4000 тонн мазута. Убытки от разлива нефтепродуктов после аварий предварительно оцениваются в 14 миллиардов долларов.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ уничтожает природу Крыма. А также о том, что на полуострове построят завод на китайском оборудовании.