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Главная Одесса Эколог рассказал, стоит ли есть морепродукты из Черного моря

Эколог рассказал, стоит ли есть морепродукты из Черного моря

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 17:58
Безопасно ли есть морепродукты из Черного моря 2025 года
Люди ловят рыбу в Черном море. Фото иллюстративное: кадр из видео

Несмотря на прозрачную воду и официальные разрешения на купание, экологи предостерегают: морепродукты из Черного моря сейчас могут быть опасными. После подрыва Каховской ГЭС море получило удар токсинами, а контроль за качеством вылова — отсутствует. К тому же ситуацию усугубляют последствия войны и пятна российского мазута.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог Юрий Квач.

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Опасность от морепродуктов

Купаться в море можно, говорит Квач, но стоит избегать глотания воды. А вот с морепродуктами это уже другая история. Эколог предупреждает, что самостоятельно собранные рапаны, мидии или другие морепродукты сейчас могут представлять угрозу для здоровья.

"Я бы не рекомендовал ничего собирать самому. После Каховки в море попало большое количество загрязняющих веществ — и все это накапливается в живых организмах", — объясняет он.

В дополнение, официального вылова сейчас нет. А значит — и контроля качества тоже.

"Промысла в море сейчас нет. Соответственно, нет и санитарно-эпидемиологического контроля. То, что собирают люди, — фактически в "серой зоне". Это не запрещено, но и не контролируется. И никто не скажет, насколько это безопасно", — отмечает специалист.

Мазут в Черном море

Еще одна угроза — мазут, который все чаще фиксируют на поверхности. По словам Квача, это могут быть как следы российской агрессии, так и сбросы от украинских судов.

"Мазут специфический. Он смешивается с песком и может снова всплывать после штормов. Поэтому он присутствует в экосистеме очень долго", — говорит он.

Подрыв Каховской ГЭС

После подрыва Каховской ГЭС ситуация ухудшилась еще больше. Вода с токсинами, попавшая в море, изменила экосистему.

"Это уже другое море. Часть видов исчезла, другие заняли их нишу. Изменения необратимы, и мы не знаем, как это повлияет на биоразнообразие через 10 или 20 лет", —  добавляет Квач.

По его словам, опреснение и загрязнение воды уничтожили часть популяций, а экосистему заняли другие — не всегда чужеродные, но те, что приспособились.

Напомним, в Черном море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте. Кроме этого, мы сообщали, что в Черном море также заметили тетраодона серебристого.

Одесса продукты Одесская область Новости Одессы море рыба
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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