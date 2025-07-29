Цены на продукты в Одессе в июле 2025 года — что подешевело

Люди у прилавка на Киевском базаре. Фото: Новини.LIVE

Лето в разгаре, жара — свыше +35 °C, а одесситы массово направляются на базары в поисках свежих фруктов, овощей и домашних продуктов. Киевский рынок — один из самых любимых среди местных. Здесь всегда шумно, пахнет зеленью, а продавцы знают своих покупателей в лицо. Но даже в разгар сезона не все ряды одинаково активны: покупатели стали внимательнее, спрашивают, сравнивают, считают.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Киевский рынок, чтобы проверить, какие цены сейчас предлагают продавцы.

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Овощи на базаре

Киевский рынок — один из самых оживленных в Одессе. Здесь всегда многолюдно, аромат свежей зелени смешивается с приятным гомоном покупателей, а прилавки изобилуют сезонным товаром. Но в этом году торговля не такая активная, так как Одесситы стали более осторожными в расходах: покупают меньше, выбирают внимательнее. Стоимость продукции сильно зависит от погоды и объемов завоза — цены колеблются буквально ежедневно.

Продавцы за прилавком с овощами в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Цены на овощи

Капуста — 30 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Морковь — 40 грн/кг

Свекла — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Зеленый перец измаильский — 80 грн/кг

Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг

Огурцы — 45 грн/кг

Помидоры — 65 грн/кг

Цена на картофель. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Июльская жара — серьезное дело и для покупателей, и для продавцов. Но, несмотря на сложные погодные условия, некоторые продукты на прилавках дешевеют — особенно это касается фруктов и ягод. Цены на отдельные позиции уже начали проседать, и это сразу заметно по оживлению в рядах. Люди чаще останавливаются, спрашивают, торгуются и возвращаются к продавцам, когда видят знакомое лицо.

"Люди сейчас ходят очень хорошо. Когда продукты были немного дороже, не так покупали. Сейчас по-разному — то больше, то меньше. Голубика, например, буквально вчера была 200 гривен, сегодня — 150. На 50 гривен упала цена", — рассказывает продавец Валентин.

Продавец Валентин о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на фрукты:

Персик — 65 грн/кг

Слива — 50 грн/кг

Голубика — 150 грн/кг

Абрикос — 140 грн/кг

Нектарин — 200 грн/кг

Виноград черный — 250 грн/кг

Малина — 160 грн/кг

Стоимость на голубику в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Ряды с зеленью выглядят особенно ярко летом, но именно они сильнее всего страдают от жары. Продавцы поливают пучки водой, затеняют их тканью, чтобы сохранить свежесть хотя бы на несколько часов. Цены на зелень колеблются в зависимости от температуры и количества поставок, но есть определенные культуры, которые не боятся жары и даже "отдают" урожай лучше в такую погоду. По словам продавцов, летом дорожают не все позиции.

"Сначала все дорого, потому что сейчас лето, сейчас в тени плюс 35. Когда летом все горит, все дорожает — зелень в основном. Но есть исключения: когда очень жарко, идет сезон красного базилика — большие пучки, они дешевле. Щавель тоже дешевле. Петрушка нормально реагирует, поэтому также стоимость на нее небольшая", — говорит продавец Артем.

Продавец Артем о том, как жара влияет на зелень. Фото: Новини.LIVE

Стоимость зелени

Молодой чеснок — 30 грн/шт

Сладкая свекла — 20 грн/шт

Укроп — 15 грн/пучок

Петрушка — 15 грн/пучок

Щавель — 20 грн/пучок

Рукола — от 20 до 30 грн/пучок

Шпинат — 15 грн/пучок

Молодой лук — 20 грн/пучок

Кинза — 40 грн/пучок

Салат весовой — 150 грн

Мята — 30 грн/пучок

Листья салата на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

Мясные ряды в Одессе держат уверенные позиции — покупатели приходят "к своим", знают, у кого какая вырезка, какое сало и какая температура на прилавке. Особенно популярна свежая домашняя свинина, вышмаленная соломой, с мягкой текстурой и насыщенным вкусом. Цены разные, но продавцы охотно объясняют, от чего зависит стоимость и как лучше выбрать нужный кусок.

"Хорошее, домашнее мяско, с хорошеньким салом вышмаленное соломочкой. Ну а по цене все разное: лопаточка — 260 гривен, сало — 100, 180, 200, все зависит от толщины", — объясняет продавщица Елена.

Продавщица Елена о стоимости свинины сегодня. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на мясо:

Лопатка — 260 грн/кг

Подчеревок — 230 грн/кг

Задняя часть — 260 грн/кг

Сало — от 100 до 200 грн/кг

Шея — 380 грн/кг

Ребра — 280 грн/кг

Гуляш — 170 грн/кг

Сало на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочка на базаре

На молочных рядах — аромат сметаны, домашнего масла и сладкой творожной массы. Как объясняют продавцы, жара повлияла и на надои — коровы дают меньше молока, поэтому часть товара приходится привозить из отдаленных сел, что также повышает себестоимость.

"Жирный творог у нас — 180, средний — 140, нежирный — 100. Масло — 400, сливки — 300, сметана — 120. Немножко стоимость поднялась. Мало молока коровы дают. Надо переждать этот период жары, потом будет немного дешевле", — говорит продавщица Анна.

Продавщица Анна о стоимости молочных продуктов летом. Фото: Новини.LIVE

Цены на молочку:

Творог кисломолочный (жирный) — 180 грн/кг

Творог (средний) — 140 грн/кг

Творог (нежирный) — 100 грн/кг

Масло — 400 грн/кг

Сливки — 300 грн/л

Сметана — 120 грн/л

Сыр на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

На рыбном прилавке — довольно стабильно. Цены почти не меняются, а ассортимент включает как традиционные сорта, так и уже расфасованную рыбу. Но поведение покупателей изменилось — вместо килограммов все чаще покупают "на пробу" или небольшими порциями. Продавцы говорят, что стараются держать цену "между приемлемым и выгодным", чтобы не потерять покупателя, но и не остаться в минусе.

"Я бы сказал, что цены еще на довольно договорном уровне. Чтобы одновременно и не бить по кошельку покупателя, и при этом сохранять для себя приемлемые суммы, ну и стоимость всей логистики и доставки стоит считать", — отмечает продавец Александр.

Продавец Александр о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Актуальные цены на рыбу:

Карась — 120 грн/кг

Карп — 170 грн/кг

Столовая рыба — 80 грн/кг

Судак — 150-250 грн/кг

Свежая рыба на прилавке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На одесском рынке ежедневно меняется ассортимент и цены. Здесь царит сезонный ритм — от жары зависит все: от настроения продавцов до длительности хранения товаров. Но базар — это не только покупки. Это место, где пахнет свежей зеленью, слышны шутки продавцов и хочется взять хотя бы одну сливу или кусочек сыра — просто потому что лето.

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