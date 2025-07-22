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Головна Одеса Як змінилися ціни на Привозі влітку — що купують одесити

Як змінилися ціни на Привозі влітку — що купують одесити

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 19:43
Одеський "Привоз" у липні — ціни на овочі, фрукти, риба
Одеситка на "Привозі" купує зелень. Фото: Новини.LIVE

На "Привозі" — спекотно не лише від сонця. Сезон овочів, фруктів, зелені та ароматного м’яса набирає обертів, а разом із ним — і ціни. Тут завжди пахне свіжим, смачним і домашнім. Але цьогорічне літо диктує свої правила: покупці уважні, продавці гнучкі, а ринок — як завжди живий, голосний і трохи непередбачуваний.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися рядами ринку "Привоз", щоб дізнатися, як зараз живе базар, скільки коштують продукти та чим дивують продавці. 

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Свіжі овочі

Овочеві ряди — одні з найпохвальніших. Біля кожного лотка — охочі понюхати кріп, порівняти кольори буряка або на око зважити головку капусти. На "Привозі" завжди йшли за свіжим — і саме це тримає тут покупця. Навіть коли на овочах видно, що вони "з поля", гаманець змушує рахувати уважно. Але звичка вибирати руками і говорити напряму з продавцем залишається ціннішою за будь-який супермаркет.

баклажани на базарі
Баклажани на базарі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

  • Капуста — 30 грн/кг
  • Кабачок — 25 грн/кг
  • Морква — 40 грн/кг
  • Буряк — 30 грн/кг
  • Цибуля — 25 грн/кг
  • Зелений перець ізмаїльський — 80 грн/кг
  • Баклажан — 70 грн/кг
  • Огірки — 45 грн/кг
  • Помідори — 65 грн/кг
Перець на базарі
Перець на ринку. Фото: Новини.LIVE

Фрукти на "Привозі"

У фруктовому ряду — багатолюдно. Аромат полуниці, бархатистість персика і легкий блиск винограду заманюють навіть тих, хто прийшов просто "подивитися". Але вже біля вагів усі розуміють: цього року ціна — ще один аргумент, з яким доводиться рахуватись. Особливо помітно це на імпорті чи рідкісних сортах, що приїхали з обмеженими партіями. Покупці зважують не лише кілограми, а й власні фінанси. 

"На вихідні більше людей, навіть веселіше на вихідних працювати. А так, середньо, знаєте, базар немаленький. Цей рік щось незрозуміле з ціною, то падає, то підніметься, по-різному. От я продавав персик по 200 кілька днів тому. Зараз 230, завтра може бути 300, або 100. Не від нас залежить це. Беремо дешевше — даємо дешевше. Беремо дорожче — дорожче ставимо", — каже продавець Михайло.

Продавець Михайло про ціни на фрукти
Продавець Михайло про ціни на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

  • Абрикос — 140 грн/кг
  • Нектарин — 200–250 грн/кг
  • Виноград чорний — 250 грн/кг
  • Лохина — 230 грн/кг
  • Малина — 160 грн/кг
  • Полуниця — 150 грн/кг
  • Черешня — до 300 грн/кг
  • Груша — 180 грн/кг
Інжирний персик на прилавку
Інжирний персик на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Зелень на базарі

Зелень — це завжди більше, ніж просто добавка до страви. Це символ літа, домашньої кухні й уваги до деталей. На "Привозі" до неї ставляться відповідально: показують, розгортають, розповідають. Ціна за пучок здається невеликою — але якщо порахувати все, то букет зелені може обійтись дорожче, ніж кілограм кабачків. Продавці пояснюють: подорожчала і праця, і вода, і транспорт. Зрештою, виростити ароматний дубочок або соковиту руколу — не менш клопітно, ніж полуницю.

"Цибулька — 20 гривень пучок. Елітні салати — 150 гривень кілограм. Дубочок, найніжніший, солодкий. Салат дуже смачний, ароматний. Вирощуємо все у Великому Дальнику", — розповіла Інна.

Продавчиня Інна про зелень
Продавчиня Інна про зелень. Фото: Новини.LIVE

Ціни на зелень:

  • Молодий часник — 30 грн/шт.
  • Солодкий буряк — 20 грн/шт.
  • Кріп, петрушка, шпинат — 15 грн/пучок
  • Щавель, рукола — 20–30 грн/пучок
  • Цибуля молода — 20 грн/пучок
  • Кінза — 40 грн/пучок
  • Салат ваговий — 150 грн/кг
  • М’ята — 30 грн/пучок
Зелень на "Привозі"
Зелень на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

 М’ясо на "Привозі"

М’ясний ряд на "Привозі" живе за своїм ритмом. Від ножів на прилавках до ароматів свіжих шматків — усе нагадує про прихід справжнього літа. З теплом зміщується фокус: попит зростає на шию, кострець і биток. Люди готують пікніки, замовляють м’ясо для шашлику, шукають соковите й не дуже жирне. Продавці охоче консультують, радять і навіть діляться домашніми рецептами.

"Зараз вже більше йде шия, такий більш шашличний варіант. Можливо, заробляють літні ресторани, кафе", — каже продавчиня Марина.

Продавчиня Марина про мясо
Продавчиня Марина про м'ясо. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

  • Задня частина — 185 грн/кг
  • Грудина — 180–190 грн/кг
  • Ребра — 200 грн/кг
  • Лопатка — 160 грн/кг
  • Шия — 230 грн/кг
  • Биток — 220 грн/кг
  • Сало — 120–150 грн/кг
  • Підчеревина — 140–160 грн/кг
Свинина на прилавку базару
Свинина на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

Риба на базарі

У рибному ряду — знайомі обличчя, знайомі запахи й знайома хитка стабільність. Лящ, судак, дунайка — усі тут. Але продавці не приховують: цього року риби менше. Погода впливає на вилов, логістику, зберігання. Як наслідок — ціна коливається ледь не щодня. Досвідчені продавці вже й самі не завжди можуть спрогнозувати, що буде завтра — тож домовляються просто на місці.

"Лящ — 150 гривень, але в нас завжди є знижка. Карасик — по 120. Зараз немає стабільності: ціна падає і росте, як хоче. Немає риби багато. Все по-різному", — каже продавчиня Валентина.

Продавчиня Валентина про рибу
Продавчиня Валентина про рибу. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби:

  • Лящ — від 150 грн/кг
  • Карась, карп — 120 грн/кг
  • Дунайка — 200 грн/кг
  • Судак — 220–250 грн/кг
  • Лобан — 220 грн/кг
  • Барабуля — 250 грн/кг
  • Окунь — 260 грн/кг
Риба на прилавку
Риба на прилавку. Фото: Новини.LIVE

На одеському "Привозі" не лише про торгівлю, а про справжню майстерність, якою пишаються. Продавці кажуть: роблять усе самі, за власними перевіреними рецептами. І хоча ціни змінюються майже щотижня, інтерес покупців не згасає. Особливо перед вихідними — тоді за оселедцем чи хамсою вишикується черга. Бо "смак одеської риби" знають і за межами міста. Проте вартість залишається нестабільною.

"Вартість — вона завжди дорожчає. І це не ми винні, що купуємо її так дорого. Риба на базі дорожчає, дорожчає постійно — вже не перший рік. І ще сказали, що буде дорожчати. Бо ми тільки її готуємо. Тільки в нас в Одесі така, і все. Більше ніде. З Києва приїжджають, з Молдавії приїжджають — беруть у нас", — пояснює продавчиня Галина Петрівна.

Продавчиня Галина Петрівна про вартість риби
Продавчиня Галина Петрівна про вартість риби. Фото: Новини.LIVE 

Ціни на солону рибу:

  • Свіжа солона риба — 140 грн/кг
  • Малосольна риба — 140 грн/кг
  • Хамса — 10 грн/100 г
  • Оселедець — 90 грн/кг або 80 грн/шт
Оселедець на прилавку
Оселедець на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Королева "Привозу" 

Якщо ви прийдете на "Привоз" та не зайдете до місцевої зірки, базар не буде зарахований. Королева "Привозу" — Світлана Базаренко, яка спеціалізується на різновидах рибних смаколиків. За словами жінки, ціни на делікатеси залишаються майже незмінними.

"Ціни які були, такі і є.  Ікра 700-800 гривень за 100 грамів, ціна не змінилася. Тільки покупців менше стало з настанням літа, число людей скоротилося на базарі на 80%", — каже королева "Привозу" Світлана Базаренко. 

Королена "Привозу" Світлана Базаренко
Королева "Привозу" Світлана Базаренко про вартість товару. Фото: Новини.LIVE
  • Ікра горбуші — 700 грн за 100 грамів
  • Ікра кети — 800 грн за 100 грамів
  • Малосолена риба — 900 грн/кг
  • Рибні рулетки — від 1200 до 1500 грн/кг
  • Ковбасні вироби — від 650 до 750 грн/кг
Риба на прибавку
Риба на базарі. Фото: Новини.LIVE

Попри цінові коливання, базар залишається тим самим — щирим, строкатим і смачним. Тут не лише купують продукти, а й спілкуються, діляться рецептами та мріють про вечерю на балконі чи на дачі. Літо у самому розпалі — і кожен пучок кропу чи кілограм нектаринів тут пахне справжньою одеською радістю. "Привоз" — це більше, ніж ринок. Це частина міста, його темп, ритм і голос.

Раніше ми писали, що в Одесі дорожчає молочна продукція. А також про те, чи варто їсти морепродукти з Чорного моря. 

 

Одеса продукти гроші фрукти овочі Новини Одеси люди
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
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