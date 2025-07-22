Одесский "Привоз" в июле - цены на овощи, фрукты, рыба

Как изменились цены на Привозе летом — что покупают одесситы
На "Привозе" — жарко не только от солнца. Сезон овощей, фруктов, зелени и ароматного мяса набирает обороты, а вместе с ним — и цены. Здесь всегда пахнет свежим, вкусным и домашним. Но нынешнее лето диктует свои правила: покупатели внимательны, продавцы гибкие, а рынок — как всегда живой, громкий и немного непредсказуемый.
Журналисты Новини.LIVE прошлись по рядам рынка "Привоз", чтобы узнать, как сейчас живет базар, сколько стоят продукты и чем удивляют продавцы.
Свежие овощи
Овощные ряды — одни из самых похвальных. Возле каждого лотка — желающие понюхать укроп, сравнить цвета свеклы или на глаз взвесить головку капусты. На "Привоз" всегда шли за свежим — и именно это держит здесь покупателя. Даже когда на овощах видно, что они "с поля", кошелек заставляет считать внимательно. Но привычка выбирать руками и говорить напрямую с продавцом остается ценнее любого супермаркета.
Стоимость овощей:
- Капуста — 30 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Морковь — 40 грн/кг
- Свёкла — 30 грн/кг
- Лук — 25 грн/кг
- Зеленый перец измаильский — 80 грн/кг
- Баклажан — 70 грн/кг
- Огурцы — 45 грн/кг
- Помидоры — 65 грн/кг
Фрукты на "Привозе"
Во фруктовом ряду — многолюдно. Аромат клубники, бархатистость персика и легкий блеск винограда заманивают даже тех, кто пришел просто "посмотреть". Но уже у весов все понимают: в этом году цена — еще один аргумент, с которым приходится считаться. Особенно заметно это на импорте или редких сортах, приехавших ограниченными партиями. Покупатели взвешивают не только килограммы, но и собственные финансы.
"На выходные больше людей, даже веселее на выходных работать. А так, средне, знаете, базар немаленький. Этот год что-то непонятное с ценой, то падает, то поднимется, по-разному. Вот я продавал персик по 200 несколько дней назад. Сейчас 230, завтра может быть 300 или 100. Не от нас зависит это. Берем дешевле — даем дешевле. Берем дороже — дороже ставим", — говорит продавец Михаил.
Стоимость фруктов:
- Абрикос — 140 грн/кг
- Нектарин — 200-250 грн/кг
- Виноград черный — 250 грн/кг
- Голубика — 230 грн/кг
- Малина — 160 грн/кг
- Клубника — 150 грн/кг
- Черешня — до 300 грн/кг
- Груша — 180 грн/кг
Зелень на базаре
Зелень — это всегда больше, чем просто добавка к блюду. Это символ лета, домашней кухни и внимания к деталям. На "Привозе" к ней относятся ответственно: показывают, разворачивают, рассказывают. Цена за пучок кажется небольшой — но если посчитать все, то букет зелени может обойтись дороже, чем килограмм кабачков. Продавцы объясняют: подорожал и труд, и вода, и транспорт. В конце концов, вырастить ароматный дубочек или сочную рукколу — не менее хлопотно, чем клубнику.
"Лук — 20 гривен пучок. Элитные салаты — 150 гривен килограмм. Дубочек, самый нежный, сладкий. Салат очень вкусный, ароматный. Выращиваем все в Большом Дальнике", — рассказала Инна.
Цены на зелень:
- Молодой чеснок — 30 грн/шт.
- Сладкая свёкла — 20 грн/шт.
- Укроп, петрушка, шпинат — 15 грн/пучок
- Щавель, руккола — 20-30 грн/пучок
- Лук молодой — 20 грн/пучок
- Кинза — 40 грн/пучок
- Салат весовой — 150 грн/кг
- Мята — 30 грн/пучок
Мясо на "Привозе"
Мясной ряд на "Привозе" живет по своему ритму. От ножей на прилавках до ароматов свежих кусков — все напоминает о приходе настоящего лета. С теплом смещается фокус: спрос растет на шею, кострец и биток. Люди готовят пикники, заказывают мясо для шашлыка, ищут сочное и не очень жирное. Продавцы охотно консультируют, советуют и даже делятся домашними рецептами.
"Сейчас уже больше идет шея, такой более шашлычный вариант. Возможно, зарабатывают летние рестораны, кафе", — говорит продавщица Марина.
Стоимость свинины:
- Задняя часть — 185 грн/кг
- Грудина — 180-190 грн/кг
- Ребра — 200 грн/кг
- Лопатка — 160 грн/кг
- Шея — 230 грн/кг
- Биток — 220 грн/кг
- Сало — 120-150 грн/кг
- Подчеревина — 140-160 грн/кг
Рыба на базаре
В рыбном ряду — знакомые лица, знакомые запахи и знакомая шаткая стабильность. Лещ, судак, дунайка — все здесь. Но продавцы не скрывают: в этом году рыбы меньше. Погода влияет на вылов, логистику, хранение. Как следствие — цена колеблется чуть ли не каждый день. Опытные продавцы уже и сами не всегда могут спрогнозировать, что будет завтра — поэтому договариваются прямо на месте.
"Лещ — 150 гривен, но у нас всегда есть скидка. Карасик — по 120. Сейчас нет стабильности: цена падает и растет, как хочет. Нет рыбы много. Все по-разному", — говорит продавщица Валентина.
Стоимость рыбы:
- Лещ — от 150 грн/кг
- Карась, карп — 120 грн/кг
- Дунайка — 200 грн/кг
- Судак — 220-250 грн/кг
- Лобан — 220 грн/кг
- Барабуля — 250 грн/кг
- Окунь — 260 грн/кг
На одесском "Привозе" не только о торговле, а о настоящем мастерстве, которым гордятся. Продавцы говорят, что делают все сами, по собственным проверенным рецептам. И хотя цены меняются почти каждую неделю, интерес покупателей не угасает. Особенно перед выходными — тогда за селедкой или хамсой выстраивается очередь. Потому что "вкус одесской рыбы" знают и за пределами города. Однако стоимость остается нестабильной.
"Стоимость — она всегда дорожает. И это не мы виноваты, что покупаем ее так дорого. Рыба на базе дорожает, дорожает постоянно — уже не первый год. И еще сказали, что будет дорожать. Потому что мы только ее готовим. Только у нас в Одессе такая, и все. Больше нигде нет. Из Киева приезжают, из Молдавии приезжают — берут у нас", — объясняет продавщица Галина Петровна.
Цены на соленую рыбу:
- Свежая соленая рыба — 140 грн/кг
- Малосольная рыба — 140 грн/кг
- Хамса — 10 грн/100 г
- Сельдь — 90 грн/кг или 80 грн/шт
Королева "Привоза"
Если вы придете на "Привоз" и не зайдете к местной звезде, базар не будет засчитан. Королева "Привоза" — Светлана Базаренко, которая специализируется на разновидностях рыбных вкусностей. По словам женщины, цены на деликатесы остаются почти неизменными.
"Цены какие были, такие и есть. Икра 700-800 гривен за 100 граммов, цена не изменилась, пока она такая на данный момент и есть. Только покупателей меньше стало, с наступлением лета, тепла людей сократилось на базаре на 80%", — говорит королева "Привоза" Светлана Базаренко.
- Икра горбуши — 700 грн за 100 граммов
- Икра кеты — 800 грн за 100 граммов
- Малосоленая рыба — 900 грн/кг
- Рыбные рулетки — от 1200 до 1500 грн/кг
- Колбасные изделия — от 650 до 750 грн/кг
Несмотря на ценовые колебания, базар остается тем же — искренним, пестрым и вкусным. Здесь не только покупают продукты, но и общаются, делятся рецептами и мечтают об ужине на балконе или на даче. Лето в самом разгаре — и каждый пучок укропа или килограмм нектаринов здесь пахнет настоящей одесской радостью. "Привоз" — это больше, чем рынок. Это часть города, его темп, ритм и голос.
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