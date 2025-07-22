Одесский "Привоз" в июле - цены на овощи, фрукты, рыба

Одесситка на "Привозе" покупает зелень. Фото: Новини.LIVE

На "Привозе" — жарко не только от солнца. Сезон овощей, фруктов, зелени и ароматного мяса набирает обороты, а вместе с ним — и цены. Здесь всегда пахнет свежим, вкусным и домашним. Но нынешнее лето диктует свои правила: покупатели внимательны, продавцы гибкие, а рынок — как всегда живой, громкий и немного непредсказуемый.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по рядам рынка "Привоз", чтобы узнать, как сейчас живет базар, сколько стоят продукты и чем удивляют продавцы.

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Свежие овощи

Овощные ряды — одни из самых похвальных. Возле каждого лотка — желающие понюхать укроп, сравнить цвета свеклы или на глаз взвесить головку капусты. На "Привоз" всегда шли за свежим — и именно это держит здесь покупателя. Даже когда на овощах видно, что они "с поля", кошелек заставляет считать внимательно. Но привычка выбирать руками и говорить напрямую с продавцом остается ценнее любого супермаркета.

Баклажаны на базаре. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Капуста — 30 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Морковь — 40 грн/кг

Свёкла — 30 грн/кг

Лук — 25 грн/кг

Зеленый перец измаильский — 80 грн/кг

Баклажан — 70 грн/кг

Огурцы — 45 грн/кг

Помидоры — 65 грн/кг

Перец на рынке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на "Привозе"

Во фруктовом ряду — многолюдно. Аромат клубники, бархатистость персика и легкий блеск винограда заманивают даже тех, кто пришел просто "посмотреть". Но уже у весов все понимают: в этом году цена — еще один аргумент, с которым приходится считаться. Особенно заметно это на импорте или редких сортах, приехавших ограниченными партиями. Покупатели взвешивают не только килограммы, но и собственные финансы.

"На выходные больше людей, даже веселее на выходных работать. А так, средне, знаете, базар немаленький. Этот год что-то непонятное с ценой, то падает, то поднимется, по-разному. Вот я продавал персик по 200 несколько дней назад. Сейчас 230, завтра может быть 300 или 100. Не от нас зависит это. Берем дешевле — даем дешевле. Берем дороже — дороже ставим", — говорит продавец Михаил.

Продавец Михаил о ценах на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Абрикос — 140 грн/кг

Нектарин — 200-250 грн/кг

Виноград черный — 250 грн/кг

Голубика — 230 грн/кг

Малина — 160 грн/кг

Клубника — 150 грн/кг

Черешня — до 300 грн/кг

Груша — 180 грн/кг

Инжирный персик на прилавке.Фото: Новини.LIVE

Зелень на базаре

Зелень — это всегда больше, чем просто добавка к блюду. Это символ лета, домашней кухни и внимания к деталям. На "Привозе" к ней относятся ответственно: показывают, разворачивают, рассказывают. Цена за пучок кажется небольшой — но если посчитать все, то букет зелени может обойтись дороже, чем килограмм кабачков. Продавцы объясняют: подорожал и труд, и вода, и транспорт. В конце концов, вырастить ароматный дубочек или сочную рукколу — не менее хлопотно, чем клубнику.

"Лук — 20 гривен пучок. Элитные салаты — 150 гривен килограмм. Дубочек, самый нежный, сладкий. Салат очень вкусный, ароматный. Выращиваем все в Большом Дальнике", — рассказала Инна.

Продавщица Инна о зелени. Фото: Новини.LIVE

Цены на зелень:

Молодой чеснок — 30 грн/шт.

Сладкая свёкла — 20 грн/шт.

Укроп, петрушка, шпинат — 15 грн/пучок

Щавель, руккола — 20-30 грн/пучок

Лук молодой — 20 грн/пучок

Кинза — 40 грн/пучок

Салат весовой — 150 грн/кг

Мята — 30 грн/пучок

Зелень на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Мясо на "Привозе"

Мясной ряд на "Привозе" живет по своему ритму. От ножей на прилавках до ароматов свежих кусков — все напоминает о приходе настоящего лета. С теплом смещается фокус: спрос растет на шею, кострец и биток. Люди готовят пикники, заказывают мясо для шашлыка, ищут сочное и не очень жирное. Продавцы охотно консультируют, советуют и даже делятся домашними рецептами.

"Сейчас уже больше идет шея, такой более шашлычный вариант. Возможно, зарабатывают летние рестораны, кафе", — говорит продавщица Марина.

Продавщица Марина о мясе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

Задняя часть — 185 грн/кг

Грудина — 180-190 грн/кг

Ребра — 200 грн/кг

Лопатка — 160 грн/кг

Шея — 230 грн/кг

Биток — 220 грн/кг

Сало — 120-150 грн/кг

Подчеревина — 140-160 грн/кг

Свинина на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Рыба на базаре

В рыбном ряду — знакомые лица, знакомые запахи и знакомая шаткая стабильность. Лещ, судак, дунайка — все здесь. Но продавцы не скрывают: в этом году рыбы меньше. Погода влияет на вылов, логистику, хранение. Как следствие — цена колеблется чуть ли не каждый день. Опытные продавцы уже и сами не всегда могут спрогнозировать, что будет завтра — поэтому договариваются прямо на месте.

"Лещ — 150 гривен, но у нас всегда есть скидка. Карасик — по 120. Сейчас нет стабильности: цена падает и растет, как хочет. Нет рыбы много. Все по-разному", — говорит продавщица Валентина.

Продавщица Валентина о рыбе. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы:

Лещ — от 150 грн/кг

Карась, карп — 120 грн/кг

Дунайка — 200 грн/кг

Судак — 220-250 грн/кг

Лобан — 220 грн/кг

Барабуля — 250 грн/кг

Окунь — 260 грн/кг

Рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVE

На одесском "Привозе" не только о торговле, а о настоящем мастерстве, которым гордятся. Продавцы говорят, что делают все сами, по собственным проверенным рецептам. И хотя цены меняются почти каждую неделю, интерес покупателей не угасает. Особенно перед выходными — тогда за селедкой или хамсой выстраивается очередь. Потому что "вкус одесской рыбы" знают и за пределами города. Однако стоимость остается нестабильной.

"Стоимость — она всегда дорожает. И это не мы виноваты, что покупаем ее так дорого. Рыба на базе дорожает, дорожает постоянно — уже не первый год. И еще сказали, что будет дорожать. Потому что мы только ее готовим. Только у нас в Одессе такая, и все. Больше нигде нет. Из Киева приезжают, из Молдавии приезжают — берут у нас", — объясняет продавщица Галина Петровна.

Продавщица Галина Петровна о стоимости рыбы. Фото: Новини.LIVE

Цены на соленую рыбу:

Свежая соленая рыба — 140 грн/кг

Малосольная рыба — 140 грн/кг

Хамса — 10 грн/100 г

Сельдь — 90 грн/кг или 80 грн/шт

Сельдь на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Королева "Привоза"

Если вы придете на "Привоз" и не зайдете к местной звезде, базар не будет засчитан. Королева "Привоза" — Светлана Базаренко, которая специализируется на разновидностях рыбных вкусностей. По словам женщины, цены на деликатесы остаются почти неизменными.

"Цены какие были, такие и есть. Икра 700-800 гривен за 100 граммов, цена не изменилась, пока она такая на данный момент и есть. Только покупателей меньше стало, с наступлением лета, тепла людей сократилось на базаре на 80%", — говорит королева "Привоза" Светлана Базаренко.

Королева "Привоза" Светлана Базаренко о стоимости товара. Фото: Новини.LIVE

Икра горбуши — 700 грн за 100 граммов

Икра кеты — 800 грн за 100 граммов

Малосоленая рыба — 900 грн/кг

Рыбные рулетки — от 1200 до 1500 грн/кг

Колбасные изделия — от 650 до 750 грн/кг

Рыба на базаре. фото: Новости.LIVE

Несмотря на ценовые колебания, базар остается тем же — искренним, пестрым и вкусным. Здесь не только покупают продукты, но и общаются, делятся рецептами и мечтают об ужине на балконе или на даче. Лето в самом разгаре — и каждый пучок укропа или килограмм нектаринов здесь пахнет настоящей одесской радостью. "Привоз" — это больше, чем рынок. Это часть города, его темп, ритм и голос.

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