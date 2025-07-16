Скільки коштують сезонні овочі та фрукти в Одесі у липні 2025 року

Люди на базарі. Фото: Новини.LIVE

На Черемушках — найспекотніша пора. Літній базар палає від кольорів: жовтогарячі персики, блискуча зелень, огірки, томати й ароматні гілочки базиліку. Тут не просто продають — тут розмовляють, прицінюються, торгуються й діляться рецептами. Ряди повні, торгівля активна, хоча ціни дуже різняться.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися рядами ринку "Черемушки", щоб дізнатися, чим нині живе базар, скільки коштують продукти та чим дивують продавці.

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Овочі на базарі

На прилавках — сезонна класика: буряки, морква, огірки, різнобарвні перці та цілі коробки з томатами. Покупці зупиняються, роздивляються кожен плід, пробують аромат зелені та цікавляться новими сортами. Продавці не приховують: деякі овочі вже дешевшають, бо йде масовий збір, інші — навпаки, дорожчають, бо спекотна погода шкодить врожаю.

"Трошечки падають ціни, те, що більше в маси йде з полів, то падає. Зараз помідори трохи починають горіти, тому ціна знову буде підійматися. Почнеться збір на полі, то, можливо, деякі помідори стабілізуються в ціні, але це буде десь через тиждень-два", — каже продавчиня Світлана.

Продавчиня Світлана про овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів:

Капуста молода — від 30 до 45 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Морква — 40 грн/кг

Буряк — 30 грн/кг

Молода цибуля — 18 грн/кг

Біла салатна цибуля — 60 грн/кг

Цибуля стара — 25 грн/кг

Часник — 180 грн/кг

Перець молодий гострий — 5 грн/шт або 200 грн/кг

Перець червоний "Капі" — 180 грн/кг

Перець червоний та зелений — 170 грн/кг

Зелений перець Ізмаїльський — 80 грн/кг

Цвітна капуста — 100 грн/кг

Броколі — 180 грн/кг

Баклажан "Геліус" білий — 120 грн/кг

Баклажан "Графіті" — 120 грн/кг

Баклажан звичайний — 70 грн/кг

Огірки — 45 до 100 грн/кг

Помідори "Мікадо" — 70–85 грн/кг

Помідори рожеві "Мікадо" — 60 грн/кг

Помідори "Примадонна" — від 70 до 80 грн/кг

Помідори "Фламінго" — 100 грн/кг

Вартість помідорів на базарі "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Фрукти на базарі

Липневі фрукти — одне з головних літніх задоволень на базарі. Соковиті персики, стиглі нектарини, бархатисті сливи й солодка малина розміщуються на лотках, як музейна експозиція: усе хочеться спробувати, але на все — свої ціни. Цього літа фруктовий ряд — не з дешевих. Особливо, коли йдеться про сорти, що вирощують у меншій кількості, як-от "Інжирний персик" чи "Апельсинка". Продавці визнають — урожай невеликий, а збирання в спеку виснажливе, тому й ціна тримається.

"Унікальний персик "Кардинал" по 140 грн. "Апельсинка" — 150 гривень, інжирний персик, місцевий — 200 гривень. Їх мало, і це знають тільки садівники, тому ціна тримається, бо нема з чого падати. Фрукта цього року не в великих запасах", — зазначила продавчиня Зоя.

Продавчиня Зоя про вартість фруктів. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів:

Диня дрібна — від 45 до 70 грн/кг

Кавун — 25 грн/кг

Яблука "Білий налив" — 65 грн/кг

Слива "Президент" — 150 грн/кг

Нектарин — 180 грн/кг

Персик "Сонячний", "Чорний принц" — 170 грн/кг

Персик "Кардинал" — 140 грн/кг

Персик "Апельсинка" — 150 грн/кг

Персик інжирний — 200 грн/кг

Малина — 170–200 грн/кг

Лохина — 300 грн/кг

Черешня — 350 грн/кг

Смородина — 170 грн/кг

Персики на прилавку базару. Фото: Новини.LIVE

М'ясо на базарі

М’ясний ряд на Черемушках має свою ритміку. Тут завжди чутно дзвін ножів і знайомі голоси продавців. Покупці підходять вибірково: хтось одразу називає потрібну частину туші, інші — розпитують, на що краще взяти для гриля чи борщу. Серед фаворитів — лопатка, шия і звісно ж, кострець.

"Зараз у мене ходовий товар — це філе, шийка і кострець. На шашлик завжди рекомендую взяти кострець — він не сильно дорогий і найсоковитіший. Змішати його з цибулькою і гірчицею — виходить найкращий шашлик", — ділиться рецептом продавчиня Олена.

Продавчиня Олена про рецепт шашлику. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини:

Лопатка — від 220 грн/кг

Окіст — 240 грн/кг

Шия — 320 грн/кг

Реберця — 240 грн/кг

Голяшки — 90–220 грн/кг

Підчеревок — 180 грн/кг

Сало з м’ясом — 140 грн/кг

Чисте сало — 120 грн/кг

Обрізки — 120–140 грн/кг

Кострець — 290 грн/кг

Биток — 290 грн/кг

Ніжки — 20–40 грн/кг

Ребра свинячі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Біля яловичого прилавка покупці вдивляються в мармуровість м’яса, уточнюють, на що краще брати — для стейків, тушкування чи фаршу. Продавці не поспішають, розповідають детально, зі знанням справи. Кажуть: улітку попит стабільний, хоча спека трохи знижує активність. Проте якісний антрекот чи телячу шийку тут можуть розібрати ще до обіду — знавці не чекають.

"Вартість яловичини — антрекотик 240 грн. Він найсоковитіший та найсмачніший. Обріз хороший для фаршику та для котлеток — 170 грн. Шийка теляча — 240 грн, її вже немає, правда. Є задочки — за 320 грн, філе— йде тільки на замовлення вона по 700 гривень за кілограм", — пояснює продавчиня Олена.

Вартість яловичини:

Реберця — 180 грн/кг

Шийка теляча — 240 грн/кг

Задня частина — 300–320 грн/кг

Філе (на замовлення) — 700 грн/кг

Яловичина на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Молочні ряди

У молочному ряду — свій ритм і своя культура. Баночки, пляшечки, бринзи та кульки домашнього сиру — все свіже і пахне. Цьогоріч, кажуть продавці, молочної продукції трохи менше: спека псує товар швидше, а фермери привозять обережно. Проте смак лишається — справжній, жирний, вершковий.

"Трохи менше стало в кількості товару, посуха, корови дають менше молока. Зараз жирний сир — 180 гривень кілограм. Нежирний вже немає, бо його мало. А сметанка — є і кувшина та сепараторна. Все натуральне, домашнє, зроблене з турботою", — розповідає пані Тетяна.

Продавчиня Тетяна про вартість молочки. Фото: Новини.LIVE

Вартість молочної продукції:

Сир жирний — 180 грн/кг

Сир середній — 150 грн/кг

Сир нежирний — 100 грн/кг

Масло домашнє — 430–450 грн/кг

Вершки — 300 грн/кг

Сметана кувшина — 120 грн/кг

Сметана сепараторна — 180 грн/кг

Бринза овеча витримана — 300 грн/кг

Бринза овеча невитримана — 270 грн/кг

Бринза з коров’ячого молока — 220 грн/кг

Бринза змішана — 250 грн/кг

Бринза на базарі. Фото: Новини.LIVE

Базар Черемушки — це не просто місце торгівлі. Це простір живих голосів, маленьких радощів і взаємної підтримки. Тут літо має свій смак, запах і темп. І кожна покупка — це не лише про продукти, а й про контакт, зв’язок і стабільність.

Раніше ми писали про те, які продукти найближчим часом злетіли в ціні. А також про те, як змінились ціни в магазинах Одеси.