Сколько стоят сезонные овощи и фрукты в Одессе в июле 2025 года

Люди на базаре. Фото: Новини.LIVE

На Черемушках — самая жаркая пора. Летний базар пылает от цветов: оранжевые персики, блестящая зелень, огурцы, томаты и ароматные веточки базилика. Здесь не просто продают — здесь разговаривают, прицениваются, торгуются и делятся рецептами. Ряды полные, торговля активная, хотя цены очень разнятся.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по рядам рынка "Черемушки", чтобы узнать, чем сейчас живет базар, сколько стоят продукты и чем удивляют продавцы.

Реклама

Читайте также:

Овощи на базаре

На прилавках — сезонная классика: свекла, морковь, огурцы, разноцветные перцы и целые коробки с томатами. Покупатели останавливаются, рассматривают каждый плод, пробуют аромат зелени и интересуются новыми сортами. Продавцы не скрывают: некоторые овощи уже дешевеют, потому что идет массовый сбор, другие — наоборот, дорожают, потому что жаркая погода вредит урожаю.

"Немножечко падают цены, то, что больше в массы идет с полей, то падает. Сейчас помидоры немного начинают гореть, поэтому цена снова будет подниматься. Начнется сбор на поле, то, возможно, некоторые помидоры стабилизируются в цене, но это будет где-то через неделю-две", — говорит продавщица Светлана.

Продавщица Светлана об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

Капуста молодая — от 30 до 45 грн/кг

Кабачок — 25 грн/кг

Морковь — 40 грн/кг

Свёкла — 30 грн/кг

Молодой лук — 18 грн/кг

Белый салатный лук — 60 грн/кг

Лук старый — 25 грн/кг

Чеснок — 180 грн/кг

Перец молодой острый — 5 грн/шт или 200 грн/кг

Перец красный "Капи" — 180 грн/кг

Перец красный и зеленый — 170 грн/кг

Зеленый перец Измаильский — 80 грн/кг

Цветная капуста — 100 грн/кг

Брокколи — 180 грн/кг

Баклажан "Гелиус" белый — 120 грн/кг

Баклажан "Граффити" — 120 грн/кг

Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг

Огурцы — от 45 до 100 грн/кг

Помидоры "Микадо" — 70-85 грн/кг

Помидоры розовые "Микадо" — 60 грн/кг

Помидоры "Примадонна" — от 70 до 80 грн/кг

Помидоры "Фламинго" — 100 грн/кг

Стоимость помидор на базаре "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Июльские фрукты — одно из главных летних удовольствий на базаре. Сочные персики, пухлые нектарины, бархатистые сливы и сладкая малина размещаются на лотках, как музейная экспозиция: все хочется попробовать, но на все — свои цены. Этим летом фруктовый ряд — не из дешевых. Особенно когда речь идет о сортах, которые выращивают в меньшем количестве, например "Инжирный персик" или "Апельсинка". Продавцы признают — урожай небольшой, а сбор в жару изнурительный, поэтому и цена держится.

"Уникальный персик "Кардинал" по 140 грн. "Апельсинка" — 150 гривен, инжирный персик, местный — 200 гривен. Их мало, и это знают только садоводы, поэтому цена держится, потому что не с чего падать. Фрукта в этом году не в больших запасах", — отметила продавщица Зоя.

Продавщица Зоя о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

Дыня мелкая — от 45 до 70 грн/кг

Арбуз — 25 грн/кг

Яблоки "Белый налив" — 65 грн/кг

Слива "Президент" — 150 грн/кг

Нектарин — 180 грн/кг

Персик "Солнечный", "Черный принц" — 170 грн/кг

Персик "Кардинал" — 140 грн/кг

Персик "Апельсинка" — 150 грн/кг

Персик инжирный — 200 грн/кг

Малина — 170-200 грн/кг

Голубика — 300 грн/кг

Черешня — 350 грн/кг

Смородина — 170 грн/кг

Персики на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

Мясной ряд на Черемушках имеет свою ритмику. Здесь всегда слышен звон ножей и знакомые голоса продавцов. Покупатели подходят выборочно: кто-то сразу называет нужную часть туши, другие — расспрашивают, на что лучше взять для гриля или борща. Среди фаворитов — лопатка, шея и конечно же, кострец.

"Сейчас у меня ходовой товар это филе, шейка и кострец. На шашлык всегда рекомендую взять кострец — он не сильно дорогой и самый сочный. Смешать его с луком и горчицей — получается лучший шашлык", — делится рецептом продавщица Елена.

Продавщица Елена о рецепте шашлыка.Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

Лопатка — от 220 грн/кг

Окорок — 240 грн/кг

Шея — 320 грн/кг

Ребрышки — 240 грн/кг

Голяшки — 90-220 грн/кг

Подчеревок — 180 грн/кг

Сало с мясом — 140 грн/кг

Чистое сало — 120 грн/кг

Обрезки — 120-140 грн/кг

Кострец — 290 грн/кг

Биток — 290 грн/кг

Ножки — 20-40 грн/кг

Ребра свиные на базаре. Фото: Новини.LIVE

Возле говяжьего прилавка покупатели всматриваются в мраморность мяса, уточняют, на что лучше брать — для стейков, тушения или фарша. Продавцы не спешат, рассказывают подробно, со знанием дела. Говорят: летом спрос стабилен, хотя жара немного снижает активность. Однако качественный антрекот или телячью шейку здесь могут разобрать еще до обеда — знатоки не ждут.

"Стоимость говядины — антрекотик 240 грн. Он самый сочный и самый вкусный. Обрез хороший для фаршика и для котлеток — 170 грн. Шейка телячья — 240 грн, ее уже нет, правда. Есть задочок — по 320 грн, филе — идет только на заказ она по 700 гривен за килограмм", — объясняет продавщица Елена.

Стоимость говядины:

Ребрышки — 180 грн/кг

Шея телячья — 240 грн/кг

Задняя часть — 300-320 грн/кг

Филе (на заказ) — 700 грн/кг

Говядина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочные ряды

В молочном ряду — свой ритм и своя культура. Баночки, бутылочки, брынзы и шарики домашнего сыра — все свежее и пахнет. В этом году, говорят продавцы, молочной продукции немного меньше: жара портит товар быстрее, а фермеры привозят осторожно. Однако вкус остается — настоящий, жирный, сливочный.

"Немного меньше стало в количестве товара, засуха, коровы дают меньше молока. Сейчас жирный сыр — 180 гривен килограмм. Нежирный уже нет, потому что его мало. А сметанка — есть и кувшинная и сепараторная. Все натуральное, домашнее, сделанное с заботой", — рассказывает Татьяна.

Продавщица Татьяна о стоимости молочки. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

Сыр жирный — 180 грн/кг

Сыр средний — 150 грн/кг

Сыр нежирный — 100 грн/кг

Масло домашнее — 430-450 грн/кг

Сливки — 300 грн/кг

Сметана кувшинная — 120 грн/кг

Сметана сепараторная — 180 грн/кг

Брынза овечья выдержанная — 300 грн/кг

Брынза овечья невыдержанная — 270 грн/кг

Брынза из коровьего молока — 220 грн/кг

Брынза смешанная — 250 грн/кг

Брынза на базаре. Фото: Новини.LIVE

Базар Черемушки — это не просто место торговли. Это пространство живых голосов, маленьких радостей и взаимной поддержки. Здесь лето имеет свой вкус, запах и темп. И каждая покупка — это не только о продуктах, но и о контакте, связи и стабильности.

Ранее мы писали о том, какие продукты в ближайшее время взлетели в цене. А также о том, как изменились цены в магазинах Одессы.