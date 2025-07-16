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Главная Одесса Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 18:43
Сколько стоят сезонные овощи и фрукты в Одессе в июле 2025 года
Люди на базаре. Фото: Новини.LIVE

На Черемушках — самая жаркая пора. Летний базар пылает от цветов: оранжевые персики, блестящая зелень, огурцы, томаты и ароматные веточки базилика. Здесь не просто продают — здесь разговаривают, прицениваются, торгуются и делятся рецептами. Ряды полные, торговля активная, хотя цены очень разнятся.

Журналисты Новини.LIVE прошлись по рядам рынка "Черемушки", чтобы узнать, чем сейчас живет базар, сколько стоят продукты и чем удивляют продавцы.

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Овощи на базаре

На прилавках — сезонная классика: свекла, морковь, огурцы, разноцветные перцы и целые коробки с томатами. Покупатели останавливаются, рассматривают каждый плод, пробуют аромат зелени и интересуются новыми сортами. Продавцы не скрывают: некоторые овощи уже дешевеют, потому что идет массовый сбор, другие — наоборот, дорожают, потому что жаркая погода вредит урожаю.

"Немножечко падают цены, то, что больше в массы идет с полей, то падает. Сейчас помидоры немного начинают гореть, поэтому цена снова будет подниматься. Начнется сбор на поле, то, возможно, некоторые помидоры стабилизируются в цене, но это будет где-то через неделю-две", — говорит продавщица Светлана.

Продавчиня Світлана про вартість овочів
Продавщица Светлана об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей:

  • Капуста молодая — от 30 до 45 грн/кг
  • Кабачок — 25 грн/кг
  • Морковь — 40 грн/кг
  • Свёкла — 30 грн/кг
  • Молодой лук — 18 грн/кг
  • Белый салатный лук — 60 грн/кг
  • Лук старый — 25 грн/кг
  • Чеснок — 180 грн/кг
  • Перец молодой острый — 5 грн/шт или 200 грн/кг
  • Перец красный "Капи" — 180 грн/кг
  • Перец красный и зеленый — 170 грн/кг
  • Зеленый перец Измаильский — 80 грн/кг
  • Цветная капуста — 100 грн/кг
  • Брокколи — 180 грн/кг
  • Баклажан "Гелиус" белый — 120 грн/кг
  • Баклажан "Граффити" — 120 грн/кг
  • Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг
  • Огурцы — от 45 до 100 грн/кг
  • Помидоры "Микадо" — 70-85 грн/кг
  • Помидоры розовые "Микадо" — 60 грн/кг
  • Помидоры "Примадонна" — от 70 до 80 грн/кг
  • Помидоры "Фламинго" — 100 грн/кг
Вартість помідор на базарі "Черемушки"
Стоимость помидор на базаре "Черемушки". Фото: Новини.LIVE

Фрукты на базаре

Июльские фрукты — одно из главных летних удовольствий на базаре. Сочные персики, пухлые нектарины, бархатистые сливы и сладкая малина размещаются на лотках, как музейная экспозиция: все хочется попробовать, но на все — свои цены. Этим летом фруктовый ряд — не из дешевых. Особенно когда речь идет о сортах, которые выращивают в меньшем количестве, например "Инжирный персик" или "Апельсинка". Продавцы признают — урожай небольшой, а сбор в жару изнурительный, поэтому и цена держится.

"Уникальный персик "Кардинал" по 140 грн. "Апельсинка"  150 гривен, инжирный персик, местный  200 гривен. Их мало, и это знают только садоводы, поэтому цена держится, потому что не с чего падать. Фрукта в этом году не в больших запасах", — отметила продавщица Зоя.

Продавчиня Зоя про фрукту
Продавщица Зоя о стоимости фруктов. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов:

  • Дыня мелкая — от 45 до 70 грн/кг
  • Арбуз — 25 грн/кг
  • Яблоки "Белый налив" — 65 грн/кг
  • Слива "Президент" — 150 грн/кг
  • Нектарин — 180 грн/кг
  • Персик "Солнечный", "Черный принц" — 170 грн/кг
  • Персик "Кардинал" — 140 грн/кг
  • Персик "Апельсинка" — 150 грн/кг
  • Персик инжирный — 200 грн/кг
  • Малина — 170-200 грн/кг
  • Голубика — 300 грн/кг
  • Черешня — 350 грн/кг
  • Смородина — 170 грн/кг
Персики на базарі
Персики на прилавке базара. Фото: Новини.LIVE

Мясо на базаре

Мясной ряд на Черемушках имеет свою ритмику. Здесь всегда слышен звон ножей и знакомые голоса продавцов. Покупатели подходят выборочно: кто-то сразу называет нужную часть туши, другие — расспрашивают, на что лучше взять для гриля или борща. Среди фаворитов — лопатка, шея и конечно же, кострец.

"Сейчас у меня ходовой товар это филе, шейка и кострец. На шашлык всегда рекомендую взять кострец  он не сильно дорогой и самый сочный. Смешать его с луком и горчицей  получается лучший шашлык", — делится рецептом продавщица Елена.

Продавчиня Олена про рецепт шашлику
Продавщица Елена о рецепте шашлыка.Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины:

  • Лопатка — от 220 грн/кг
  • Окорок — 240 грн/кг
  • Шея — 320 грн/кг
  • Ребрышки — 240 грн/кг
  • Голяшки — 90-220 грн/кг
  • Подчеревок — 180 грн/кг
  • Сало с мясом — 140 грн/кг
  • Чистое сало — 120 грн/кг
  • Обрезки — 120-140 грн/кг
  • Кострец — 290 грн/кг
  • Биток — 290 грн/кг
  • Ножки — 20-40 грн/кг
Ребра свинячі на базарі
Ребра свиные на базаре. Фото: Новини.LIVE

Возле говяжьего прилавка покупатели всматриваются в мраморность мяса, уточняют, на что лучше брать — для стейков, тушения или фарша. Продавцы не спешат, рассказывают подробно, со знанием дела. Говорят: летом спрос стабилен, хотя жара немного снижает активность. Однако качественный антрекот или телячью шейку здесь могут разобрать еще до обеда — знатоки не ждут.

"Стоимость говядины  антрекотик 240 грн. Он самый сочный и самый вкусный. Обрез хороший для фаршика и для котлеток  170 грн. Шейка телячья  240 грн, ее уже нет, правда. Есть задочок  по 320 грн, филе  идет только на заказ она по 700 гривен за килограмм", — объясняет продавщица Елена.

Стоимость говядины:

  • Ребрышки — 180 грн/кг
  • Шея телячья — 240 грн/кг
  • Задняя часть — 300-320 грн/кг
  • Филе (на заказ) — 700 грн/кг
Яловичина на базарі
Говядина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Молочные ряды

В молочном ряду — свой ритм и своя культура. Баночки, бутылочки, брынзы и шарики домашнего сыра — все свежее и пахнет. В этом году, говорят продавцы, молочной продукции немного меньше: жара портит товар быстрее, а фермеры привозят осторожно. Однако вкус остается — настоящий, жирный, сливочный.

"Немного меньше стало в количестве товара, засуха, коровы дают меньше молока. Сейчас жирный сыр  180 гривен килограмм. Нежирный уже нет, потому что его мало. А сметанка — есть и кувшинная и сепараторная. Все натуральное, домашнее, сделанное с заботой", — рассказывает Татьяна.

Продавчиня Тетяна про вартість молочки
Продавщица Татьяна о стоимости молочки. Фото: Новини.LIVE

Стоимость молочной продукции:

  • Сыр жирный — 180 грн/кг
  • Сыр средний — 150 грн/кг
  • Сыр нежирный — 100 грн/кг
  • Масло домашнее — 430-450 грн/кг
  • Сливки — 300 грн/кг
  • Сметана кувшинная — 120 грн/кг
  • Сметана сепараторная — 180 грн/кг
  • Брынза овечья выдержанная — 300 грн/кг
  • Брынза овечья невыдержанная — 270 грн/кг
  • Брынза из коровьего молока — 220 грн/кг
  • Брынза смешанная — 250 грн/кг
Овеча бринза на базарі
Брынза на базаре. Фото: Новини.LIVE

Базар Черемушки — это не просто место торговли. Это пространство живых голосов, маленьких радостей и взаимной поддержки. Здесь лето имеет свой вкус, запах и темп. И каждая покупка — это не только о продуктах, но и о контакте, связи и стабильности.

Ранее мы писали о том, какие продукты в ближайшее время взлетели в цене. А также о том, как изменились цены в магазинах Одессы.

Одесса еда фрукты рынок овощи Новости Одессы люди цены на продукты
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
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