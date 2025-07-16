Сколько стоят сезонные овощи и фрукты в Одессе в июле 2025 года

Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы
На Черемушках — самая жаркая пора. Летний базар пылает от цветов: оранжевые персики, блестящая зелень, огурцы, томаты и ароматные веточки базилика. Здесь не просто продают — здесь разговаривают, прицениваются, торгуются и делятся рецептами. Ряды полные, торговля активная, хотя цены очень разнятся.
Журналисты Новини.LIVE прошлись по рядам рынка "Черемушки", чтобы узнать, чем сейчас живет базар, сколько стоят продукты и чем удивляют продавцы.
Овощи на базаре
На прилавках — сезонная классика: свекла, морковь, огурцы, разноцветные перцы и целые коробки с томатами. Покупатели останавливаются, рассматривают каждый плод, пробуют аромат зелени и интересуются новыми сортами. Продавцы не скрывают: некоторые овощи уже дешевеют, потому что идет массовый сбор, другие — наоборот, дорожают, потому что жаркая погода вредит урожаю.
"Немножечко падают цены, то, что больше в массы идет с полей, то падает. Сейчас помидоры немного начинают гореть, поэтому цена снова будет подниматься. Начнется сбор на поле, то, возможно, некоторые помидоры стабилизируются в цене, но это будет где-то через неделю-две", — говорит продавщица Светлана.
Стоимость овощей:
- Капуста молодая — от 30 до 45 грн/кг
- Кабачок — 25 грн/кг
- Морковь — 40 грн/кг
- Свёкла — 30 грн/кг
- Молодой лук — 18 грн/кг
- Белый салатный лук — 60 грн/кг
- Лук старый — 25 грн/кг
- Чеснок — 180 грн/кг
- Перец молодой острый — 5 грн/шт или 200 грн/кг
- Перец красный "Капи" — 180 грн/кг
- Перец красный и зеленый — 170 грн/кг
- Зеленый перец Измаильский — 80 грн/кг
- Цветная капуста — 100 грн/кг
- Брокколи — 180 грн/кг
- Баклажан "Гелиус" белый — 120 грн/кг
- Баклажан "Граффити" — 120 грн/кг
- Баклажан обыкновенный — 70 грн/кг
- Огурцы — от 45 до 100 грн/кг
- Помидоры "Микадо" — 70-85 грн/кг
- Помидоры розовые "Микадо" — 60 грн/кг
- Помидоры "Примадонна" — от 70 до 80 грн/кг
- Помидоры "Фламинго" — 100 грн/кг
Фрукты на базаре
Июльские фрукты — одно из главных летних удовольствий на базаре. Сочные персики, пухлые нектарины, бархатистые сливы и сладкая малина размещаются на лотках, как музейная экспозиция: все хочется попробовать, но на все — свои цены. Этим летом фруктовый ряд — не из дешевых. Особенно когда речь идет о сортах, которые выращивают в меньшем количестве, например "Инжирный персик" или "Апельсинка". Продавцы признают — урожай небольшой, а сбор в жару изнурительный, поэтому и цена держится.
"Уникальный персик "Кардинал" по 140 грн. "Апельсинка" — 150 гривен, инжирный персик, местный — 200 гривен. Их мало, и это знают только садоводы, поэтому цена держится, потому что не с чего падать. Фрукта в этом году не в больших запасах", — отметила продавщица Зоя.
Стоимость фруктов:
- Дыня мелкая — от 45 до 70 грн/кг
- Арбуз — 25 грн/кг
- Яблоки "Белый налив" — 65 грн/кг
- Слива "Президент" — 150 грн/кг
- Нектарин — 180 грн/кг
- Персик "Солнечный", "Черный принц" — 170 грн/кг
- Персик "Кардинал" — 140 грн/кг
- Персик "Апельсинка" — 150 грн/кг
- Персик инжирный — 200 грн/кг
- Малина — 170-200 грн/кг
- Голубика — 300 грн/кг
- Черешня — 350 грн/кг
- Смородина — 170 грн/кг
Мясо на базаре
Мясной ряд на Черемушках имеет свою ритмику. Здесь всегда слышен звон ножей и знакомые голоса продавцов. Покупатели подходят выборочно: кто-то сразу называет нужную часть туши, другие — расспрашивают, на что лучше взять для гриля или борща. Среди фаворитов — лопатка, шея и конечно же, кострец.
"Сейчас у меня ходовой товар это филе, шейка и кострец. На шашлык всегда рекомендую взять кострец — он не сильно дорогой и самый сочный. Смешать его с луком и горчицей — получается лучший шашлык", — делится рецептом продавщица Елена.
Стоимость свинины:
- Лопатка — от 220 грн/кг
- Окорок — 240 грн/кг
- Шея — 320 грн/кг
- Ребрышки — 240 грн/кг
- Голяшки — 90-220 грн/кг
- Подчеревок — 180 грн/кг
- Сало с мясом — 140 грн/кг
- Чистое сало — 120 грн/кг
- Обрезки — 120-140 грн/кг
- Кострец — 290 грн/кг
- Биток — 290 грн/кг
- Ножки — 20-40 грн/кг
Возле говяжьего прилавка покупатели всматриваются в мраморность мяса, уточняют, на что лучше брать — для стейков, тушения или фарша. Продавцы не спешат, рассказывают подробно, со знанием дела. Говорят: летом спрос стабилен, хотя жара немного снижает активность. Однако качественный антрекот или телячью шейку здесь могут разобрать еще до обеда — знатоки не ждут.
"Стоимость говядины — антрекотик 240 грн. Он самый сочный и самый вкусный. Обрез хороший для фаршика и для котлеток — 170 грн. Шейка телячья — 240 грн, ее уже нет, правда. Есть задочок — по 320 грн, филе — идет только на заказ она по 700 гривен за килограмм", — объясняет продавщица Елена.
Стоимость говядины:
- Ребрышки — 180 грн/кг
- Шея телячья — 240 грн/кг
- Задняя часть — 300-320 грн/кг
- Филе (на заказ) — 700 грн/кг
Молочные ряды
В молочном ряду — свой ритм и своя культура. Баночки, бутылочки, брынзы и шарики домашнего сыра — все свежее и пахнет. В этом году, говорят продавцы, молочной продукции немного меньше: жара портит товар быстрее, а фермеры привозят осторожно. Однако вкус остается — настоящий, жирный, сливочный.
"Немного меньше стало в количестве товара, засуха, коровы дают меньше молока. Сейчас жирный сыр — 180 гривен килограмм. Нежирный уже нет, потому что его мало. А сметанка — есть и кувшинная и сепараторная. Все натуральное, домашнее, сделанное с заботой", — рассказывает Татьяна.
Стоимость молочной продукции:
- Сыр жирный — 180 грн/кг
- Сыр средний — 150 грн/кг
- Сыр нежирный — 100 грн/кг
- Масло домашнее — 430-450 грн/кг
- Сливки — 300 грн/кг
- Сметана кувшинная — 120 грн/кг
- Сметана сепараторная — 180 грн/кг
- Брынза овечья выдержанная — 300 грн/кг
- Брынза овечья невыдержанная — 270 грн/кг
- Брынза из коровьего молока — 220 грн/кг
- Брынза смешанная — 250 грн/кг
Базар Черемушки — это не просто место торговли. Это пространство живых голосов, маленьких радостей и взаимной поддержки. Здесь лето имеет свой вкус, запах и темп. И каждая покупка — это не только о продуктах, но и о контакте, связи и стабильности.
Ранее мы писали о том, какие продукты в ближайшее время взлетели в цене. А также о том, как изменились цены в магазинах Одессы.
Читайте Новини.LIVE!